‘Verdadeiro milagre’: estudante perdeu voo que matou 241 por atraso de 10 minutos

Bhoomi Chauhan perdeu viagem por conta do trânsito intenso de Ahmedabad, cidade indiana de onde o voo partiu

Yan Inácio

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:38

Bhoomi Chauhan, de 28 anos Crédito: Reprodução/redes sociais

A estudante Bhoomi Chauhan, de 28 anos, passava férias no oeste da Índia com o marido e planejava voltar para casa em Bristol, na Inglaterra, no voo da Air India, mas um atraso de 10 minutos causado pelo trânsito fez eles perderem a viagem. >

"Ficamos muito bravos com o nosso motorista e saímos do aeroporto frustrados", disse ela à BBC. O voo em questão era o AI171, que caiu segundos após a decolagem e matou 241 pessoas que estavam a bordo.>

Ao chegar no aeroporto, às 12h20 no horário local, Chauhan e o marido foram barrados por funcionários da companhia aérea, que apesar do check-in online, recusaram o embarque. “Pedi que me deixassem entrar, pois estava apenas 10 minutos [atrasada]. Eu disse a eles que era a última passageira e que me deixassem embarcar, mas eles não me deixaram", disse.>

Antes ela havia percorrido cerca de 200 km e acabou ficando presa no trânsito da cidade de Ahmedabad. Sobre o fato de não ter entrado no avião e praticamente ter nascido de novo, Chauan disse: "Isso é um verdadeiro milagre para mim.”>

O voo comercial, operado por um Boeing 787-8 Dreamliner com destino ao aeroporto de Gatwick, em Londres, havia decolado do aeroporto de Ahmedabad, no oeste da Índia, no início da tarde, horário local. Segundo a plataforma de rastreamento FlightRadar24, a aeronave perdeu comunicação poucos segundos após a decolagem, quando voava a cerca de 190 metros do solo.>

Instantes depois, o avião caiu sobre uma área residencial próxima ao aeroporto. Imagens captadas por moradores e câmeras de segurança mostram o momento em que o Boeing perde sustentação, começa a cair e, em seguida, explode, levantando uma imensa bola de fogo visível a grande distância. Segundo autoridades de aviação indianas, o avião tinha 12 anos de uso.>

A bordo estavam 242 pessoas, 232 passageiros e dez tripulantes. A maioria dos passageiros era de nacionalidade indiana (169), mas também havia 53 britânicos, sete portugueses, um canadense e outras nacionalidades. Entre as vítimas está um ex-secretário do estado indiano de Gujarat, conforme reportado pelo jornal India Today.>

A companhia Air India confirmou a morte de 241 ocupantes. O britânico Viswash Kumar Ramesh, de 40 anos, único sobrevivente, que estava sentado próximo a uma saída de emergência, conseguiu escapar por ela da aeronave em chamas e foi hospitalizado com ferimentos.>

Caixa preta foi encontrada

As autoridades indianas confirmaram a localização de uma das duas caixas-pretas do avião da Air India que caiu nesta quinta-feira (12), matando 241 das 242 pessoas a bordo. Equipes seguem vasculhando os destroços na tentativa de esclarecer as causas do acidente. O único sobrevivente da tragédia foi um homem de 40 anos que escapou pela saída de emergência.>