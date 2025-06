10 ANOS SEM CRISTIANO ARAÚJO

Como estão hoje os filhos de Cristiano Araújo, 10 anos após a morte do cantor?

João Gabriel e Bernardo cresceram longe do pai, mas mantêm vivo o legado do sertanejo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 24 de junho de 2025 às 09:56

Cristiano Araújo e os filhos Crédito: Reprodução/Arquivo pessoal

Dez anos após a trágica morte de Cristiano Araújo, o Brasil ainda guarda na memória a voz marcante do cantor goiano. Seus filhos, João Gabriel e Bernardo. Hoje com 16 e 12 anos, respectivamente, os meninos cresceram longe do pai, mas cercados de lembranças, afeto familiar e uma forte conexão com tudo que Cristiano representou em vida. >

João Gabriel, filho mais velho, herdou o amor do pai pelo futebol. Além de torcedor do Flamengo, ele também passou a torcer pelo Vila Nova, time do coração do sertanejo. Já Bernardo, caçula, demonstra interesse pela música e alimenta o desejo de seguir carreira artística, inspirado nos passos do pai que perdeu aos dois anos de idade.>

"Meu pai fez tudo por mim, tenho muito orgulho dele. Do meio sertanejo, eu acho o melhor de todos", declarou João em entrevista ao g1 Goiás. Ele guarda com carinho lembranças das brincadeiras com o pai, especialmente nas “peladas” de fim de semana que Cristiano promovia com amigos e família.>

Bernardo, por sua vez, se encantou com o universo da música. No quarto, guarda dois violões que pertenceram a Cristiano, um deles customizado com a imagem do cantor. “Acho massa demais tocar. Ele foi um cara incrível. As músicas dele ainda estouram hoje”, afirma. O garoto ainda é dono de uma personalidade carismática, comparada com a do pai pela própria mãe, Elisa Leite: “Ele tem as mesmas gracinhas do Cristiano. É impressionante como eles se parecem, não só fisicamente, mas no jeito também”.>