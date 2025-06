DISPUTA

Murilo Huff entra na Justiça para ter guarda unilateral do filho com Marília Mendonça

Léo, de 5 anos, mora com a avó Dona Ruth desde a morte da cantora em 2021

O cantor Murilo Huff entrou na Justiça para obter a guarda unilateral do filho que teve com Marília Mendonça, Léo Mendonça , de 5 anos. A informação foi revelada pelo portal LeoDias nesta segunda-feira (23).>

O pequeno vive com a avó materna, Dona Ruth Moreira, em Goiânia, capital de Goiás, desde a morte da cantora, em novembro de 2021. Mesmo não residindo com a criança, Murilo mantém contato constante com Léo, acompanhando o crescimento de perto e dividindo os cuidados com a avó, em guarda compartilhada.>