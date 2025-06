REFÚGIO

Angélica e Luciano Huck curtem feriado em resort de luxo no Caribe; diária chega nas alturas

Apresentadora compartilhou o momento de refúgio com o marido nas redes sociais



Elis Freire

Alô Alô Bahia

Publicado em 23 de junho de 2025 às 15:09

Angélica e Huck curtem fim de semana em resort de luxo Crédito: Reprodução

Aí se inveja matasse! Angélica e Luciano Huck deixaram os seguidores com água na boca ao compartilhar o local escolhido para curtir o feriado nas redes sociais. Os dois escolheram se refugiar em Anguilla, no Caribe, em um resort de luxo. A apresentadora compartilhou um álbum de fotos dos momentos ao lado do marido no local paradisíaco. >

Na publicação, a loira aproveitou para declarar para Huck: “Álbum de fim de semana de amor, paz, cumplicidade e muitas gargalhadas… Te amo, @lucianohuck”. Nas imagens, as acomodações de luxo do resort acompanhavam o momento de paz e sossego dos famosos. >

O nome do resort escolhido pelo casal foi o Belmond Cap Juluca, um dos muitos da região turística com acomodações que já hospedaram nomes como Beyoncé e Leonardo DiCaprio. No Belmond, o valor da diária pode chegar a R$ 50 mil, caso os hóspedes escolhar a chamada "suíte signature beachfront" — suíte luxuosa com vista para o mar. >

O resort 5 estrelas pé na areia está localizado em uma das praias mais bonitas do mundo, a Maundays Bay. O Belmond já foi eleito um dos 500 melhores hotéis do mundo pela Travel+Leisure. >

O hotel possui 108 acomodações espaçosas, todas com vista para o oceano, acesso direto à praia, serviço de mordomo 24h e café da manhã incluso. Elas são divididas em quatro categorias – dos quartos às vilas privativas, com tamanhos entre 63m² e 511 m². Na cotação atual do dólar, as diárias variam entre R$ 7 mil e R$ 50 mil, a depender da estrutura.>

Além das acomodações, o resort oferece três restaurantes ao ar livre que oferecem os sabores da ilha e misturam influências das cozinhas italiana, peruana e anguiliana.>

