TRIBUTO

Felipe Araújo emociona fãs ao homenagear Cristiano Araújo em show na Bahia: 'Tanta saudade'

Cantor relembrou o irmão no palco de São João de Riachão do Jacuípe, na Bahia

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 14:21

Felipe Araújo durante show em Riachão do Jacuípe Crédito: Reprodução/Instagram

Neste domingo (22), Felipe Araújo protagonizou um momento de grande emoção durante sua apresentação no São João de Riachão do Jacuípe, na Bahia. No palco, o cantor prestou uma homenagem tocante ao irmão, Cristiano Araújo, relembrando sucessos marcantes da carreira do sertanejo e falando sobre a saudade que carrega desde sua partida.>

A homenagem acontece justamente na semana em que completa uma década da morte de Cristiano, que faleceu tragicamente no dia 24 de junho de 2015, vítima de um acidente de carro no sul de Goiás. Com a voz embargada e visivelmente comovido, Felipe agradeceu ao público pelo carinho e pela forma como mantêm viva a memória do irmão.>

Os irmãos, Felipe Araújo e Cristiano Araújo 1 de 5

"É uma dor que nunca passa, mas é sempre mais leve quando vejo o quanto vocês continuam amando o Cristiano", disse o cantor ao público, que o aplaudiu calorosamente durante o tributo.>