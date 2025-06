VIXE

Mulher processa condomínio por vaga no subsolo e diz que cristã não pode 'ficar abaixo da terra'

Vídeo publicado no TikTok viralizou, mas tudo não passou de uma brincadeira

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de junho de 2025 às 13:21

Mulher 'processa' condomínio por vaga no subsolo mas tudo não passou de uma brincadeira Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um vídeo publicado recentemente no TikTok viralizou ao mostrar uma mulher alegando que estaria processando o condomínio onde vive por se recusar a usar uma vaga de garagem localizada no subsolo do prédio. No registro, ela diz que, por motivos religiosos, não aceita estacionar “abaixo da terra”, já que isso contrariaria suas crenças como cristã.>

“Para quem não sabe, o subsolo está debaixo da terra. E eu, como cristã, jamais aceitaria na minha vida uma vaga no subsolo”, afirma a mulher, que se apresenta como moradora do 19º andar.>

No desabafo, a jovem conta ainda que tentou negociar com vizinhos para conseguir uma vaga no nível térreo ou mais elevado, mas ninguém teria aceitado a troca. “O vizinho do lado aqui não aceita me dar a vaga dele, e eu simplesmente não sei mais o que fazer”, declarou no vídeo. Segundo ela, a situação estaria em “briga judicial há mais de nove meses” e ela chegou até a procurar apoio com seu pastor. “Meu pastor falou que ia orar por mim”, disse.>

Apesar da repercussão nas redes sociais, com comentários divididos entre surpresa e riso, tudo não passou de uma brincadeira. Na legenda do vídeo original, a própria criadora do conteúdo deixou claro que se trata de um “meme”.>