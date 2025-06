FAMOSOS

Davi Brito vira meme após errar plural de 'limão' e continente de países no Domingo Legal

Campeão do BBB 24, Davi apontou Espanha e França como países da América

Davi Brito, vencedor do BBB 24, voltou aos holofotes no último domingo (22) por um motivo inusitado: dois erros durante sua participação no quadro Passa ou Repassa, do programa Domingo Legal, do SBT. No ar ao vivo, o ex-motorista de aplicativo virou alvo de piadas após responder que o plural de “limão” seria “limonada”. A gafe rapidamente viralizou nas redes sociais. >