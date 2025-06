SÃO JOÃO

Canjica, mungunzá ou curau? Comidas juninas mudam de nome pelo país

Alguns pratos são chamados de forma diferente a depender de onde são feitos

Giuliana Mancini

Publicado em 22 de junho de 2025 às 05:00

Mungunzá no Nordeste é canjica em São Paulo Crédito: Shutterstock

Você já viajou pelo Brasil durante o período junino e percebeu que as comidas típicas dessa época são chamadas de forma diferente? A confusão é comum principalmente se você é do Nordeste e vai para a região Sudeste - e vice-versa. >

Um exemplo é a canjica. A depender de onde esteja, vai receber dois pratos completamente diferentes. A canjica do Nordeste chama-se curau em São Paulo. Já a canjica do Sudeste é conhecida como mungunzá no Nordeste. Confuso, né?>

Independente do nome, uma coisa é certa: as comidas típicas são uma das principais atrações dos festejos juninos. A diversidade de pratos e suas várias maneiras de preparo carregam consigo um pouco da história do Brasil, da miscigenação das culturas indígena, africana e europeia. Alguns dos principais ingredientes das receitas são o milho, o amendoim, o arroz, a abóbora e a mandioca.>

O historiador Rafael Gonçalves explica que esses alimentos não foram escolhidos à toa. “A festa junina tem essa origem europeia e foi transplantada para o Brasil pelos portugueses ainda durante o período colonial, mas tem aqui uma grande aderência, principalmente no caso do milho, né? Interessante a gente pensar que a safra dele, a colheita, principalmente no Nordeste, que era o centro do Brasil colonial, e por isso vai ter uma influência muito grande dessa cultura portuguesa, dessa cultura europeia, ele era colhido justamente em junho, o tempo de São João”, disse em entrevista à Rádio Nacional.>

A tradição das comidas de milho, além da culinária colonial, também tem ligação com os povos originários da América, que ajudaram não só a popularizar o cultivo, mas também as formas de beneficiamento. O Brasil é hoje um dos maiores produtores de milho do mundo.>