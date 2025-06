APRENDA DE UMA VEZ POR TODAS

Como cortar cebola sem chorar? Veja 5 truques para amenizar

Sensação de ardência nos olhos pode ser evitada

Ao cortar a hortaliça, você também rompe as fibras dela, fazendo com que enzimas alinases e óxido sulfúrico sejam liberados. Estas substâncias químicas, que funcionam como um mecanismo de preservação da própria planta, se transformam no ácido sulfínico. O gás, ao entrar em contato com a mucosa presente no olho, causa irritabilidade seguida de lágrimas. >