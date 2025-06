VEJA DETALHE

Ingrediente de sushis e sashimis é um ótimo aliado para a saúde

Entre os benefícios, estão maior proteção à pele e ao sistema imunológico

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, as algas são fonte de fibras e possuem ação antioxidante – ou seja, capazes de proteger as células contra os efeitos dos radicais livres produzidos pelo organismo, e que são responsáveis pelo envelhecimento precoce e o desenvolvimento de algumas doenças. Além disso, o alimento também atua nos processos digestivos e mesmo na prevenção de doenças metabólicas.>

Vitaminas do complexo B: responsáveis pela manutenção de diferentes sistemas, como o circulatório, nervoso e imunológico.>

Vitamina C: cuida da síntese do colágeno e é também antioxidante.>

Ômega 3: gordura poli-insaturada, com ação na concentração, reflexos e memória.>

Ômega 6: encontrado também nos óleos de girassol e canola, auxilia no desenvolvimento celular.>

Segundo Garcez, não há uma recomendação diária no consumo das algas. No Japão, porém, elas representam 10% da dieta da população, segundo a especialista. "Por aqui, elas podem ser consideradas mais uma fonte vegetal com propriedades e benefícios específicos", ressalta. >