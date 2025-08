FRUTAS

6 benefícios da banana para a saúde e um alerta que você precisa saber

Fast-food natural banana combina praticidade com nutrição

Banana é mais do que uma fruta saborosa — ela é uma fonte poderosa de nutrientes que contribuem diretamente para a saúde física e mental. >

Muito presente na alimentação do brasileiro, seu consumo traz vantagens que vão da regulação do intestino à proteção do coração, mas exige atenção quanto à forma de consumo.>