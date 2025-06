NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo dos últimos capítulos de 'Garota do Momento' entre 23 e 28 de junho

Veja os desfechos emocionantes da trama na última semana da novela escrita por Alessandra Poggi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de junho de 2025 às 05:00

Novela Garota do Momento Crédito: Divulgação/Globo

A reta final de Garota do Momento se aproxima e promete reviravoltas marcantes. A novela das 6, exibida pela TV Globo, entra em sua última semana com despedidas, reencontros e o fechamento dos principais arcos dos personagens. A partir de segunda-feira (23), os telespectadores poderão acompanhar os desdobramentos finais da história criada por Alessandra Poggi, que conquistou o público com romance, drama e redenção. >

Confira abaixo o resumo completo da semana:

Segunda-feira, 23 de junho >

Zélia tenta arrancar uma confissão de Juliano, que acaba descobrindo que estava sendo gravado. Bia aparece na fábrica. Vera aconselha Lígia a se declarar para Raimundo. O delegado finalmente escuta a fita com revelações importantes.>

Terça-feira, 24 de junho >

Teresa encoraja Lígia a lutar por seu amor com Raimundo. Maristela enfrenta Basílio e jura não abrir mão da fábrica. Topete tem um momento especial com Anita em seu programa. Lígia canta para Raimundo. Maristela vai ao encontro de Bia.>

Personagens da novela 'Garota do Momento' 1 de 34

Quarta-feira, 25 de junho >

Clarice enfrenta Maristela com firmeza. Beto e Beatriz começam a montar seu filme. É o dia do casamento de Glorinha e Ulisses. Iolanda entra em trabalho de parto. Ana Maria e Arlete conhecem o bebê. Ulisses se emociona ao conhecer o filho. Beatriz convida Basílio para ser padrinho de seu casamento com Beto. Celeste se emociona com uma carta enviada por Bia. Nasce o bebê de Celeste e Edu.>

Quinta-feira, 26 de junho >

O penúltimo capítulo da novela não terá resumo divulgado oficialmente. A emissora optou por manter segredo sobre as últimas surpresas da trama.>

Sexta-feira, 27 de junho >

O último capítulo também será mantido em sigilo. >