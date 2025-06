HOMENAGEM

Fernanda Montenegro ganhará documentário com imagens inéditas de bastidores

Ícone da dramaturgia brasileira, atriz de 95 anos terá sua carreira celebrada em longa da NBCUniversal

Dirigido por Pedro Waddington, o projeto é uma parceria entre a NBCUniversal International Networks & DTC e a produtora Conspiração. De acordo com os idealizadores, o documentário vai retratar os bastidores das últimas produções de Fernanda, revelando também seu processo criativo e sua influência nas artes brasileiras.>

“Estamos registrando um momento histórico de nossa cultura, de nossas vidas como brasileiros e do que nos representa na arte e no mundo”, afirmou Marcello Coltro, produtor executivo da NBCUniversal.>

O filme se propõe a mostrar não apenas o legado de Fernanda no cinema, teatro e televisão, mas também a potência de sua presença nos palcos e nas telas — uma artista multifacetada que segue ativa e inspirando gerações.>

Nas redes sociais, a atriz se pronunciou sobre o projeto com emoção. “Uma jornada que espero que traga à luz a essência do meu ofício de atriz. É um prazer desenhar este novo caminho com a NBCUniversal”, escreveu Fernanda.>