NOVELA DAS 18H

Confira o resumo completo do capítulo de 'Garota do Momento' desta quarta-feira (18)

No capítulo desta quarta-feira (18), Juliano saca arma contra Beatriz e crise financeira agrava tensão

A reta final de Garota do Momento segue com fortes emoções. No capítulo desta quarta-feira (18), a produção do tão sonhado filme de Beatriz e Beto finalmente começa. No entanto, enquanto alguns personagens vivem novos começos, outros enfrentam um colapso emocional e financeiro. >