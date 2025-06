CINEMA

13 filmes de terror para assistir na sexta-feira 13 e dormir de luz acesa

De clássicos sangrentos a suspenses psicológicos, veja a seleção perfeita para quem ama levar sustos no sofá

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 13 de junho de 2025 às 15:44

A Hora do Pesadelo (1984). drigido por Wes Craven Crédito: Reprodução

Se você é do tipo que adora uma boa dose de adrenalina, a sexta-feira 13 é o momento ideal para mergulhar no universo do terror. Seja com monstros, espíritos vingativos ou realidades distorcidas pela mente humana, o cinema está cheio de obras arrepiantes para todos os gostos.>

A seguir, listamos 13 filmes de terror, um para cada superstição, que vão te deixar com medo de apagar a luz. Prepare a pipoca, feche as janelas e confira a lista:>

1. O Iluminado (1980), dirigido por Stanley Kubrick >

Baseado na obra de Stephen King, o longa é um mergulho perturbador na solidão, na loucura e forças sobrenaturais em um hotel assombrado. Redrum, corredores vazios, e a clássica cena do machado na porta. Clássico do terror psicológico.>

2. Sexta-Feira 13 (1980), dirigido por Sean S. Cunningham >

O nome já entrega, né? Clássico do slasher, o filme que deu origem à lenda de Jason Voorhees é obrigatório para entrar no clima da data.>

3. Hereditário (2018), dirigido por Ari Aster >

Uma das produções mais perturbadoras dos últimos anos. Mistura luto, possessões e segredos de família. Temos aqui um terror que começa devagar... e depois BUM. Sem dar spoiler, mas tem uma cena que muda tudo e deixa qualquer um em choque. Prepare-se para surpresas (e traumas).>

4. Psicose (1960), dirigido por Alfred Hitchcock >

Preto e branco? Temos também. Com uma das cenas mais icônicas da história do cinema, a cena do chuveiro já virou lenda e a trilha sonora também é um marco do terror psicológico e do suspense. >

5. O Exorcista (1973), dirigido por William Friedkin>

Um marco no terror que nunca envelhece. Vomitar sopa de ervilha e girar a cabeça virou referência pop, mas continua funcionando. Assista com a luz acesa, por via das dúvidas.>

6. Corra! (2017), dirigido por Jordan Peele>

Terror com crítica social? Temos também. Cada olhar estranho e cada silêncio nessa casa são um passo rumo ao desconforto total. Um dos melhores dos últimos anos, o filme mistura suspense e horror em um enredo que prende do início ao fim.>

7. A Bruxa (2015), dirigido por Robert Eggers >

Um terror sombrio, silencioso, que cresce dentro de você. Ambientado no século XVII, o filme é uma imersão lenta e angustiante sobre fanatismo, isolamento e forças ocultas. E aquela cena com o bode... só vendo pra entender.>

8. A Hora do Pesadelo (1984). drigido por Wes Craven >

Freddy Krueger aparece nos seus sonhos — e não é pra conversar. Um ícone do terror trash com charme dos anos 80.>

9. Midsommar: O Mal Não Espera a Noite (2019), drigido por Ari Aster >

Terror à luz do dia? Temos também! Esse aqui é um incômodo colorido e florido que vai te deixar sem saber como se sentir. Um terror diurno e perturbador ambientado em um culto sueco. As cenas de desconforto não vêm da escuridão, mas da luz.>

10. O Enigma de Outro Mundo (1982), dirigido por John Carpenter >

Paranoia, isolamento, um inimigo que pode ser qualquer um... Clássico do horror sci-fi com cenas nojentas na medida certa.>

11. REC (2007), dirigido por Jaume Balagueró e Paco Plaza >

Filmado no estilo "found footage", acompanha uma equipe de TV presa em um prédio infectado por algo... nada humano. Vai te deixar pensando duas vezes antes de entrar num elevador.>

12. Garota Infernal (2009), dirigido por Karyn Kusama >

Estrelado por Megan Fox, ela vive uma líder de torcida possuída por um demônio faminto. Com trilha sonora icônica, humor ácido, sangue e crítica à cultura pop, o filme virou cult entre fãs de terror adolescente.>

13. Suspiria (1977 ou 2018), dirigido por Dario Argento (original) e Luca Guadagnino (remake)>

Dança, bruxaria e estética visual de tirar o fôlego. Escolha sua versão: a psicodelia colorida de Argento ou a escuridão poética e sangrenta do remake.>