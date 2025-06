NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Juliano provoca caos ao perseguir Clarice incendiar boate

Capítulo desta sexta (13) tem revelações, armações e a leitura da carta de Bia

No capítulo desta sexta-feira (13) de Garota do Momento, os acontecimentos se intensificam com revelações decisivas e um incêndio inesperado. Maristela revela a Juliano os detalhes da confusão envolvendo o colar Mystique, enquanto Coralina confessa a Basílio que recebeu o item de Maristela e o revendeu para Jacira. >