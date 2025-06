ANIVERSÁRIO

Atriz posta foto nua para comemorar 60 anos: 'Parabéns para mim'

Elizabeth Hurley recentemente assumiu namoro com Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus

Giuliana Mancini

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:15

Elizabeth Hurley Crédito: Reprodução/Instagram

Elizabeth Hurley completou 60 anos na última terça-feira (10). Para comemorar o aniversário, a modelo e atriz postou uma foto nova nas redes sociais - que chamou a atenção por ela aparecer nua. Na imagem, Liz está sentada em um gramado com as pernas cruzadas, sorrindo.>

"Feliz aniversário para mim! Este ano já foi uma jornada incrível. Me sentindo muito abençoada e grata por ter os melhores amigos e familiares do mundo. Foto tirada esta tarde, no meu traje de aniversário", escreveu, na legenda.>

A postagem rendeu vários elogios dos amigos e seguidores. "Parabéns, linda, inteligente e engraçada Elizabeth. Desejamos a você o melhor aniversário. Te amo", declarou a modelo Heidi Klum. "Rainha", disse uma pessoa. "Mulher linda", reforçou uma outra.>

Recentemente, Elizabeth Hurley tornou público seu relacionamento com Billy Ray Cyrus, pai de Miley Cyrus. Eles confirmaram o romance com um post conjunto no Instagram em abril. >