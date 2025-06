OI, SUMIDA

Cadê Anitta? Veja por onde anda a cantora, que está há mais de um mês sem postar foto ou vídeo atual

Fãs estão contabilizando período em que a artista está afastada das redes sociais

Cadê Anitta? A cantora anda sumida dos holofotes e, segundo os fãs, já está há mais de um mês longe das redes sociais. Neste período, tem 'aparecido' apenas em conteúdos previamente programados por sua equipe. Em um perfil criado por admiradores no Instagram, os 'Anitters' afirmam que a Poderosa está há 43 dias sem aparecer nos Stories, 12 dias sem postar no feed ou no TikTok, e 11 dias sem atividade no X (antigo Twitter).>