STALKER

Carol Castro revela perseguição com ameaças de estupro e sequestro: ‘Foi bem pesado’

Atriz revive trauma pessoal semelhante ao vivido por Clarice em "Garota do Momento", atual novela das seis da Globo

Heider Sacramento

Publicado em 11 de junho de 2025 às 09:36

Carol Castro Crédito: Reprodução

Em meio ao intenso drama vivido por Clarice, sua personagem na novela Garota do Momento, a atriz Carol Castro compartilhou um episódio traumático de sua própria vida que guarda semelhanças assustadoras com a ficção. Assim como Clarice, que será perseguida e sequestrada por Juliano (Fábio Assunção) nos próximos capítulos da trama das seis da Globo, Carol revelou que também foi vítima de um perseguidor obcecado. >

“Ele dizia que ia me sequestrar e me estuprar”, relembrou a atriz, ao comentar o caso com o jornal Extra. “Vivi algo parecido anos atrás. Um stalker mandava e-mails em caixa alta para o escritório que me agenciava, dizendo que no dia tal, à meia-noite, ia faltar luz na minha casa. Foi bem pesado”, relatou Carol.>

O episódio aconteceu no final de 2012, quando Carol estava no ar na novela Amor Eterno Amor. Diante das ameaças, ela pediu ajuda à emissora. “A TV Globo me deu todo amparo. Fiquei com segurança na época”, disse a atriz, destacando o acolhimento recebido. “Logo depois entrei no Dança dos Famosos e emendei outra novela, Amor à Vida. Esses dois trabalhos me ajudaram a me recuperar, me salvaram!”>