RETORNO

Ator irá voltar às novelas da Globo após 12 anos afastado

Julio Rocha tem feito sucesso nas redes sociais, com 4,7 milhões de seguidores no Instagram

Julio Rocha enfim retornará às novelas da Globo. Após 12 anos afastado, o ator foi escalado para "Três Graças", próxima trama das 21h. Segundo a coluna Play, do jornal O Globo, ele viverá Edilberto, capanga do vilão Ferretti (Murilo Benício). Frio e cruel, o personagem eliminará os inimigos do patrão sem dó.>