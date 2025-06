BELEZA RENOVADA

Gretchen faz nova harmonização facial e mostra resultado sem filtro

Cantora revela tratamento com hialuronidase e Radiesse e surpreende seguidores com rosto mais fino e natural

A cantora Gretchen, de 66 anos, voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar com seus seguidores o resultado de um novo processo de harmonização facial. Conhecida por sua franqueza, a artista exibiu o rosto sem qualquer filtro, destacando as mudanças promovidas pelo procedimento estético. >