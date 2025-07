SIMPLES E EFICAZ

Diga adeus à tinta: conheça o shampoo 'mágico' que elimina os cabelos brancos

Alternativa suave e progressiva para cobrir fios brancos ganha espaço nos salões

O mecanismo por trás da coloração

Os pigmentos do shampoo revestem os fios progressivamente, uniformizando a cor e disfarçando os brancos. Como não penetra na estrutura do cabelo, o efeito é temporário e menos danoso.

Por que escolher essa alternativa

Guia de aplicação eficiente

Use uma vez por semana, aplicando no couro cabeludo e distribuindo por todo o comprimento. Para muitos fios brancos, os cabeleireiros recomendam manutenções mais frequentes.

A disciplina na aplicação é crucial. Seguir as instruções do fabricante à risca garante a uniformidade da cor e a durabilidade dos resultados.

Como manter a cor por mais tempo

Com opções para todas as tonalidades, esse shampoo prova que é possível conviver harmoniosamente com os cabelos brancos, sem abrir mão do visual desejado.