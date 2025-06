CHÁ REVELAÇÃO

VÍDEO: Rafa Kalimann e Nattan anunciam sexo do bebê

Influenciadora e cantor estão à espera do primeiro filho do casal

A atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattan fizeram um chá revelação , reunindo família e amigos em uma fazenda luxuosa nesta terça-feira (10). Na cerimônia especial, eles descobriram que serão pais de menina! Em volta da fogueira e com direito a discurso emocionante, o momento do anúncio foi compartilhado em vídeo nas redes sociais. >

O casal pediu para uma pessoa da família fazer um discurso sobre a alegria deles em se tornarem pais. A familiar ficou em pé ao lado da influenciadora e do cantor e, em determinado momento citou a morte da avó de Nattan, que era muito querida por ele. "A Dona Zuza recém se despediu da gente, mas já enviou boas novas vindas diretamente do céu. E agora você vai poder dedicar o amor que recebeu dela para esse novo coração que já bate acelerado, assim como o do pai. Abram-se as cortinas, luz, mamadeiras, fraldas, ação, chegou a hora do grande show, o verdadeiro show da vida, da vida de vocês dois, da vida que vai surgindo dentro de outras vidas”, afirmou.>