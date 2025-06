FAMOSOS

Ex de Rafa Kalimann, José Loreto comenta sobre gravidez da atriz com Nattan: 'Uma bênção'

Ator comentou a novidade com maturidade e carinho pela ex, com quem viveu um romance em 2022

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de junho de 2025 às 14:25

José Loreto fala sobre gravidez de Rafa Kalimann com Nattan Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A notícia da primeira gravidez de Rafa Kalimann com o cantor de forró Nattan surpreendeu fãs e famosos e chegou até o ex-namorado da influenciadora, o ator José Loreto. Em entrevista à Coluna Play, do jornal O Globo, nesta segunda-feira (09), Loreto comentou a novidade com carinho e sem ressentimentos.>

"Fiquei muito feliz por ela", disse o ator, que viveu um relacionamento de cerca de seis meses com Rafa entre agosto de 2022 e janeiro de 2023. "Terminamos numa boa, por mais que sempre haja especulações. Torço e gosto muito dela. Acho ela uma mulher incrível, que foi superimportante para mim. Participou da minha vida em um período muito legal, e eu da dela", declarou.>

José também fez questão de elogiar o atual parceiro de Rafa, Nattan. "Acho um casal incrível, admiro o Nattanzinho e acho que eles combinam. Que ótimo que se encontraram na hora certa e que vão ter essa bênção, que é o filho", completou.>

Rafa Kalimann e Nattan 1 de 4

O relacionamento entre Loreto e Rafa terminou de forma amigável, segundo ambos. A decisão de encerrar o namoro partiu da ex-BBB, que, na época, declarou estar focada em projetos profissionais na TV e no teatro.>

"Posso dizer, por mim e por ela, que foram amores certos em momentos errados", revelou o ator. Ele ainda reforçou que não houve brigas ou traições: "Não teve nenhum conflito. Só não deu agora. Estou trabalhando muito, a novela está puxada e ainda tem outros projetos em vista".>