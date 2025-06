RELEMBRE

Rafael Cardoso diz estar envergonhado por agredir idoso e quer reencontrar vítima

Ator foi condenado a pagar R$ 25 mil e afirma que quer pedir desculpas olhando nos olhos da vítima

Rafael Cardoso se manifestou publicamente após ser condenado pela Justiça a pagar R$ 25 mil ao idoso João Fernando Valente Brito, agredido por ele em fevereiro de 2024. A sentença foi proferida pelo 1º Juizado Especial Cível da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reconheceu a agressão praticada pelo ator contra o então gerente de um restaurante da região.>

“Me envergonho do meu passado, que inclui essa agressão”, afirmou o ex-global, em nota enviada ao colunista Léo Dias. Rafael também expressou o desejo de encontrar a vítima para pedir desculpas pessoalmente. Ele disse que procurará a vítima para, "olhando-a nos olhos, pedir perdão pelo seu erro”.>

Na época da agressão, testemunhas relataram que Rafael Cardoso atacou o idoso com socos e chutes, além de tê-lo ameaçado dizendo frases como “eu vou te matar”. Apesar de as lesões físicas não terem sido graves, o juiz do caso destacou que houve constrangimento público e prejuízo à honra da vítima, especialmente pela desigualdade física entre os envolvidos.>