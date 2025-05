FAMOSOS

'Ela invadiu minha casa': Rafael Cardoso expõe briga com ex e diz que está sem ver os filhos há meses

Em entrevista, ator detalha suposta invasão, acusa alienação parental e revela drama familiar com Mari Bridi

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de maio de 2025 às 11:33

'Ela invadiu minha casa': Rafael Cardoso expõe briga com ex e diz que está sem ver os filhos há meses Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Durante uma entrevista reveladora ao canal de Catia Fonseca, o ator Rafael Cardoso abriu o coração sobre o conflito com a ex-esposa, Mariana Bridi, e falou abertamente sobre o distanciamento dos filhos. No bate-papo, que foi ao ar na última terça-feira (20), o artista trouxe à tona episódios tensos da relação com a influenciadora digital e surpreendeu ao dizer que a ex teria invadido sua casa. >

"Vamos soltar uma bomba", começou Rafael, ao afirmar que Mariana teria entrado em sua residência sem permissão. "Ela invadiu minha casa antes mesmo de eu ter ido na casa da sogra. Eu me senti no direito de entrar [lá] porque ela já tinha invadido a minha", relatou.>

Segundo o ator, o episódio aconteceu enquanto ele estava com a atual namorada. "Ela entrou, meu afilhado abriu a porta. Ela queria me agredir, agredir minha namorada. Foi um momento muito tenso", disse, sem esconder a indignação.>

A situação entre os dois teria se agravado após esse episódio, com Mariana e sua mãe, a jornalista Sônia Bridi, movendo um processo contra Rafael, o acusando de invasão. No entanto, o ator garante que a narrativa inicial foi distorcida: "O processo começou com muitas inverdades".>

O desabafo continuou quando Rafael falou sobre a saudade dos filhos, Aurora e Valentim, frutos do relacionamento com Mariana. Segundo ele, está há mais de três meses sem vê-los. "A única forma de estar com eles era indo até a casa dela. A gente chegou a se reaproximar, e ela achou que íamos voltar. Desde então, a convivência com meus filhos foi cortada. Isso é alienação parental", acusou.>

O ator também rebateu a ideia de que teria deixado de cumprir exigências judiciais para retomar o contato com os filhos. "Já cumpri tudo há muito tempo. O processo está travado há mais de seis meses por influência. Se fosse verdade que eu não cumpri, eu nem estaria lutando para vê-los", disparou.>