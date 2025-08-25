Acesse sua conta
Em reviravolta inédita, Nise ressuscita com ódio e desmascara Odete em ‘Vale Tudo’

Flashbacks decisivos e participações especiais vão intensificar o suspense da trama

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:09

Nise reaparece em 'flashback' que compromete Odete
Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final do remake de “Vale Tudo” promete surpreender o público com reviravoltas e suspense intenso. A trama, que celebra 60 anos da TV Globo e adapta a obra clássica de Gilberto Braga, receberá 13 novos atores em papéis importantes, reforçando a emoção antes do desfecho da história.

Um dos momentos mais impactantes será o retorno de uma personagem presumida morta. Entre os retornos confirmados está Teca Pereira como Nise, que terá a missão de esclarecer o mistério do acidente de Leonardo.

O ator Caco Ciocler também retorna como Esteban, ex-namorado de Celina, tentando reconquistá-la e mexendo com as emoções do triângulo amoroso central.

Odete será chantageada

Nise cuidou de Leonardo por Reprodução
Ana Clara vai chantagear Odete por Reprodução
Nise morrerá por Reprodução
Odete surta ao descobrir farsa de Leonardo em Vale Tudo por Reprodução/TV Globo
Odete Roitman está de volta em "Vale Tudo" com língua afiada por Fábio Rocha/Globo/Divulgação
1 de 5
Nise cuidou de Leonardo por Reprodução

A escalação da fase final ainda inclui Leticia Lima, como Vilma, que fará uma proposta desonesta a Ivan, desestabilizando o protagonista; e Marta Laureano, interpretando uma moradora de rua cuja história inspirará Raquel a criar um projeto social.

Outros atores se juntam para cenas de grande impacto: Victoria Coimbra, Gab Mariquito e Gilberto Filho integrarão o núcleo hospitalar durante a recuperação de Afonso; Duda Reis fará uma participação marcante em restaurante ao lado de César.

