RETA FINAL

Em reviravolta inédita, Nise ressuscita com ódio e desmascara Odete em ‘Vale Tudo’

Flashbacks decisivos e participações especiais vão intensificar o suspense da trama

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:09

Nise reaparece em 'flashback' que compromete Odete Crédito: Reprodução/TV Globo

A reta final do remake de “Vale Tudo” promete surpreender o público com reviravoltas e suspense intenso. A trama, que celebra 60 anos da TV Globo e adapta a obra clássica de Gilberto Braga, receberá 13 novos atores em papéis importantes, reforçando a emoção antes do desfecho da história.

Um dos momentos mais impactantes será o retorno de uma personagem presumida morta. Entre os retornos confirmados está Teca Pereira como Nise, que terá a missão de esclarecer o mistério do acidente de Leonardo.

O ator Caco Ciocler também retorna como Esteban, ex-namorado de Celina, tentando reconquistá-la e mexendo com as emoções do triângulo amoroso central.

Odete será chantageada 1 de 5

A escalação da fase final ainda inclui Leticia Lima, como Vilma, que fará uma proposta desonesta a Ivan, desestabilizando o protagonista; e Marta Laureano, interpretando uma moradora de rua cuja história inspirará Raquel a criar um projeto social.