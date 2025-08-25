Em reviravolta inédita, Nise ressuscita com ódio e desmascara Odete em ‘Vale Tudo’

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 11:09
A reta final do remake de “Vale Tudo” promete surpreender o público com reviravoltas e suspense intenso. A trama, que celebra 60 anos da TV Globo e adapta a obra clássica de Gilberto Braga, receberá 13 novos atores em papéis importantes, reforçando a emoção antes do desfecho da história.
Um dos momentos mais impactantes será o retorno de uma personagem presumida morta. Entre os retornos confirmados está Teca Pereira como Nise, que terá a missão de esclarecer o mistério do acidente de Leonardo.
O ator Caco Ciocler também retorna como Esteban, ex-namorado de Celina, tentando reconquistá-la e mexendo com as emoções do triângulo amoroso central.
Odete será chantageada
A escalação da fase final ainda inclui Leticia Lima, como Vilma, que fará uma proposta desonesta a Ivan, desestabilizando o protagonista; e Marta Laureano, interpretando uma moradora de rua cuja história inspirará Raquel a criar um projeto social.
Outros atores se juntam para cenas de grande impacto: Victoria Coimbra, Gab Mariquito e Gilberto Filho integrarão o núcleo hospitalar durante a recuperação de Afonso; Duda Reis fará uma participação marcante em restaurante ao lado de César.