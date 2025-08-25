COMPETIÇÃO

Baiana de Irecê vence ‘Pequenos Gênios’ no ‘Domingão com Huck’ e inspira com história de superação

Estudante neurodivergente emocionou o público ao destacar coragem e representatividade durante a vitória no quadro da TV Globo

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:59

Isabella Mendes, de 12 anos, emociona ao vencer 'Pequenos Gênios' Crédito: Reprodução

A baiana Isabella Mendes, de apenas 12 anos e natural de Irecê, no Centro Norte da Bahia, foi uma das campeãs do quadro Pequenos Gênios, exibido neste domingo (24) no "Domingão com Huck", da TV Globo. A jovem brilhou ao lado de outros dois participantes e conquistou o público com uma mensagem emocionante sobre superação e inclusão.

Emocionada, Isabella destacou a importância da coragem diante dos desafios. “Eu queria falar que diagnóstico não é porta para qualquer coisa. O que realmente importa para você subir na vida é a sua coragem. E eu não digo coragem de não ter medo, digo a coragem de ter medo e ir mesmo assim, que foi o que aconteceu comigo”, disse a estudante.

Pequenos Gênios 1 de 4

Ela também aproveitou para agradecer aos pais, familiares, amigos, escolas de Irecê e à equipe multidisciplinar que a acompanha, celebrando a vitória como uma conquista coletiva. “Representar a comunidade autista e neurodivergente foi um chamado maior: mostrar ao mundo que não existem limites quando acreditamos no nosso potencial (…). Essa conquista é de todos nós”, declarou Isabella.