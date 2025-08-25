Neymar celebra aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca com festa luxuosa em Mangaratiba

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:37
Neymar celebrou em grande estilo o aniversário do filho mais velho, Davi Lucca, neste domingo (24), em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O adolescente, fruto do relacionamento do craque com Carol Dantas, completou 14 anos cercado de familiares e amigos em uma festa temática do Santos, clube de coração da família, enquanto o time enfrentava o Bahia na Fonte Nova e perdia por 2 a 0.
O jogador, afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa que o tirou da partida entre Santos e Bahia, aproveitou para dedicar o dia ao primogênito. Poucos dias antes, Davi já havia demonstrado apoio ao pai após a goleada de 6 a 0 sofrida contra o Vasco. “Não ligue para críticas de pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é”, disse o jovem na ocasião.
Durante a comemoração, Davi posou ao lado do pai, da irmã Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, e também da recém-nascida Mel, caçula do casal. Na hora do parabéns, o adolescente recebeu abraços carinhosos e apagou as velinhas em meio à animação dos convidados.
Mansão de Neymar em Mangaratiba
A festa contou ainda com uma surpresa especial, o rapper L7nnon fez uma apresentação exclusiva para os presentes, em um momento registrado em vídeo e divulgado pelo perfil Condomínio da Fifi no Instagram. O show particular chamou atenção do público nas redes sociais, especialmente por ligar o cantor ao nome de Bruna Marquezine, ex-namorada de Neymar, com quem ele já foi apontado como affair.