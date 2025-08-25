FESTÃO

Neymar celebra aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca com festa luxuosa em Mangaratiba

Com tema do Santos, comemoração reuniu familiares, amigos e até show exclusivo de L7nnon

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 07:37

Neymar celebra os 14 anos do filho Davi Lucca com festa temática do Santos Crédito: Reprodução/X

Neymar celebrou em grande estilo o aniversário do filho mais velho, Davi Lucca, neste domingo (24), em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O adolescente, fruto do relacionamento do craque com Carol Dantas, completou 14 anos cercado de familiares e amigos em uma festa temática do Santos, clube de coração da família, enquanto o time enfrentava o Bahia na Fonte Nova e perdia por 2 a 0.

O jogador, afastado dos gramados devido a uma lesão na coxa que o tirou da partida entre Santos e Bahia, aproveitou para dedicar o dia ao primogênito. Poucos dias antes, Davi já havia demonstrado apoio ao pai após a goleada de 6 a 0 sofrida contra o Vasco. “Não ligue para críticas de pessoas que nem te conhecem ou sabem quem você é”, disse o jovem na ocasião.

Parabéns Davi Lucca. ??pic.twitter.com/27jvnVQpkl — Emperor ᴺᴶᴿ | by Giovanni (@EmpNeymar) August 25, 2025

Durante a comemoração, Davi posou ao lado do pai, da irmã Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, e também da recém-nascida Mel, caçula do casal. Na hora do parabéns, o adolescente recebeu abraços carinhosos e apagou as velinhas em meio à animação dos convidados.

