REALITY RURAL

Ex-jogador do Vitória e influenciador digital estão entre os nomes cotados para 'A Fazenda 17'

Nome conhecidos surgem como possíveis participantes da nova temporada

Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:28

Novos nomes e mudanças agitam A Fazenda 17 da Record TV Crédito: Reprodução/Record TV

A Record TV se aproxima da estreia de A Fazenda 17, e os rumores sobre os participantes já começaram a agitar as redes. Entre os nomes que circulam, destaca-se Edílson Capetinha, ex-jogador da seleção brasileira e campeão mundial em 2002, além do influenciador digital Gustavo Rocha, com mais de 11,2 milhões de seguidores.

Edílson, ex-jogador de clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras Bahia e Vitória, revelou em 2020 que recebeu convite para o reality, mas recusou por ter contrato com a Band no programa Donos da Bola. Segundo informações do Portal LeoDias, ele volta a ser cotado para integrar o elenco desta edição.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"? 1 de 9

Sobre Gustavo Rocha, fontes apontam que ele ganhou atenção após o término conturbado do relacionamento com Álvaro Xaro em 2024. No ano passado, Gustavo já havia sido especulado para participar ao lado do irmão gêmeo, Túlio Rocha.

A lista de possíveis participantes inclui ainda Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, musa do boi Garantido no Festival de Parintins. Outros nomes que surgem na internet como possíveis estreantes incluem Davi Brito, Fabíola Gadelha, Arthur Urach, Angélica Ramos, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Pipokinha, Andreia Andrade, MC Guimê, Gabriela Spanic e Pepita.

Mudanças na dinâmica e no horário

Uma das novidades comentadas para esta temporada é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço que permitia a entrada de influenciadores e ex-participantes de outros realities. Conforme informações do Metrópoles, a temporada começaria com 23 peões confinados diretamente na casa principal, embora a Record ainda não tenha confirmado oficialmente.