Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex-jogador do Vitória e influenciador digital estão entre os nomes cotados para 'A Fazenda 17'

Nome conhecidos surgem como possíveis participantes da nova temporada

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:28

Novos nomes e mudanças agitam A Fazenda 17 da Record TV
Novos nomes e mudanças agitam A Fazenda 17 da Record TV Crédito: Reprodução/Record TV

A Record TV se aproxima da estreia de A Fazenda 17, e os rumores sobre os participantes já começaram a agitar as redes. Entre os nomes que circulam, destaca-se Edílson Capetinha, ex-jogador da seleção brasileira e campeão mundial em 2002, além do influenciador digital Gustavo Rocha, com mais de 11,2 milhões de seguidores.

Edílson, ex-jogador de clubes como Flamengo, Corinthians, Palmeiras Bahia e Vitória, revelou em 2020 que recebeu convite para o reality, mas recusou por ter contrato com a Band no programa Donos da Bola. Segundo informações do Portal LeoDias, ele volta a ser cotado para integrar o elenco desta edição.

Quem vai estar em "A Fazenda 17"?

Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução
Edílson Capetinha, ex-jogador de futebol brasileiro, campeão mundial em 2002 por Reprodução
Davi Brito, baiano campeão do BBB 24, é amado por uns e odiados por outros por Reprodução / Redes Sociais
Rayane Figliuzzi é influenciadora digital e namorada do cantor de pagode Belo por Reprodução/Instagram
Neylima, influenciador digital e ex-BBB com passagem por produções da Netflix. por Reprodução
Camila Loures, influenciadora digital e podcaster com milhões de seguidores. por Reprodução
Bibi Babydoll, artista em ascensão que mistura funk com eletrônico e possui grande alcance nas plataformas de música. por Reprodução
Andreia Andrade, veterana de realities como Power Couple e Troca de Esposas. por Reprodução
Adrielle Peixoto, ex-Miss Brasil e ex-BBB Portugal, conhecida pelo perfil carismático e polêmico. por Reprodução
1 de 9
Gustavo Rocha, influenciador digital com mais de 11 milhões de seguidores por Reprodução

Sobre Gustavo Rocha, fontes apontam que ele ganhou atenção após o término conturbado do relacionamento com Álvaro Xaro em 2024. No ano passado, Gustavo já havia sido especulado para participar ao lado do irmão gêmeo, Túlio Rocha.

A lista de possíveis participantes inclui ainda Fabiano Moraes, pai da influenciadora Viih Tube, e Tamires Assis, musa do boi Garantido no Festival de Parintins. Outros nomes que surgem na internet como possíveis estreantes incluem Davi Brito, Fabíola Gadelha, Arthur Urach, Angélica Ramos, Rayane Figliuzzi, Manoel Soares, Marcella Rica, Rafael Cardoso, MC Pipokinha, Andreia Andrade, MC Guimê, Gabriela Spanic e Pepita.

Mudanças na dinâmica e no horário

Uma das novidades comentadas para esta temporada é a provável extinção da dinâmica do Paiol, espaço que permitia a entrada de influenciadores e ex-participantes de outros realities. Conforme informações do Metrópoles, a temporada começaria com 23 peões confinados diretamente na casa principal, embora a Record ainda não tenha confirmado oficialmente.

Outra alteração deve afetar o horário de exibição aos domingos. Diferente de edições anteriores, o reality poderá ser transmitido às 16h, ocupando o lugar do programa Acerte ou Caia!, de Tom Cavalcante. A mudança visa concorrer diretamente com o Domingão com Huck, da Globo, e reorganizar a grade da emissora, impactada pela transmissão do Campeonato Brasileiro.

Leia mais

Imagem - Rodrigo Faro chora ao rever esposa no Domingão: 'Semana mais difícil da minha vida'

Rodrigo Faro chora ao rever esposa no Domingão: 'Semana mais difícil da minha vida'

Imagem - Neymar celebra aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca com festa luxuosa em Mangaratiba

Neymar celebra aniversário de 14 anos do filho Davi Lucca com festa luxuosa em Mangaratiba

Imagem - Naomi Campbell surpreende no 'Domingão' e revela passado com Cauã Reymond em Nova York

Naomi Campbell surpreende no 'Domingão' e revela passado com Cauã Reymond em Nova York

Mais recentes

Imagem - Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los

Conheça os fatores de risco do Alzheimer e como você pode evitá-los
Imagem - Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê

Coma e superação: Ex-vocalista do LS Jack está de volta com novo single e turnê
Imagem - Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

Veja 10 famosos que perderam muito peso - e quais os 'segredos' dos emagrecimentos

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua