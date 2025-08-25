Acesse sua conta
Rodrigo Faro chora ao rever esposa no Domingão: 'Semana mais difícil da minha vida'

Apresentador se emociona ao reencontrar Vera Viel após exames e recebe apoio de Luciano Huck durante a "Dança dos Famosos"

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 08:05

Rodrigo Faro se emociona ao reencontrar Vera Viel no Domingão após exames de saúde
Rodrigo Faro se emociona ao reencontrar Vera Viel no Domingão após exames de saúde Crédito: Reprodução/TV Globo

Rodrigo Faro se emocionou neste domingo (24) ao reencontrar a esposa, Vera Viel, durante sua participação na "Dança dos Famosos", no Domingão com Huck. O apresentador não conseguiu segurar as lágrimas ao receber notícias positivas sobre a saúde da mulher.

Luciano Huck destacou a situação antes de apresentar Vera à plateia: “A vida é sobre a gente agradecer as coisas boas. Essa semana foi um livramento na vida de vocês, graças a Deus. A Vera Viel tinha feito um Pet Scan e, após uma biópsia, graças a Deus não tem nada. Livre, leve e solta para voar e ser feliz. E veio te assistir dançando! Olha lá”, disse o apresentador, apontando para a modelo.

Emocionado, Faro respondeu: “Oi, amor. Eu precisava te dar esse abraço pessoalmente. Você saiu de casa com o coraçãozinho apertado e eu vim aqui para te dar esse abraço pessoalmente porque eu te amo muito.” Vera, por sua vez, reforçou o apoio e o carinho: “Não, eu tô vendo, tá tudo certo, pode fazer o que você quiser porque você é o homem da minha vida, esteve do meu lado muito”, declarou, sendo aplaudida.

Dança dos Famosos

O apresentador detalhou a dificuldade da semana: “Essa foi a semana mais difícil da minha vida porque recebi a notícia no dia do ensaio. Eu tive que ensaiar, fiz a apresentação na semana passada, 30 segundos antes eu estava com a Vera no telefone, chorando. Foi uma semana extremamente difícil, mas fé não perde batalha. E ela está aqui, cheia de saúde”.

Luciano Huck encerrou o momento reforçando a importância do equilíbrio entre fé e ciência: “A Vera se tratou quando soube que tinha um câncer na perna, ela acreditou nas duas coisas que tem que acreditar, na fé e na ciência, e está aqui cheia de saúde para curtir as suas crianças e ver o marido dançar”.

