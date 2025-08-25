TELEVISÃO

Roubo, tapa e exame de DNA: três cenas marcantes que foram cortadas do remake de Vale Tudo

Nova versão da novela chamou a atenção por mudanças em relação à trama original

Giuliana Mancini

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09:10

Maria de Fátima (Bella Campos) e Celina (Malu Galli) em 'Vale Tudo' Crédito: Divulgação

O remake de "Vale Tudo" tem passado por algumas mudanças, quando comparado à trama original. Na atual, por exemplo, Leonardo está vivo, enquanto o personagem tinha morrido na primeira versão. Mas há outras alterações no roteiro, inclusive cortes de cena que foram marcantes na novela exibida entre 1988 e 1989. Como, por exemplo, um tapa que Celina (Nathália Timberg; Malu Galli no remake) dava em Fátima (Gloria Pires; Bella Campos no atual).

A cena em questão foi completamente cortada no remake. Originalmente, Fátima roubou uma pulseira caríssima de Celina e jogou a culpa na empregada da mansão Roitman, Marina (Ana Lúcia Monteiro; no remake, Fernanda Botelho). A polícia foi chamada. Mesmo alegando inocência e sendo defendida pela patroa e o mordomo Eugênio (Sérgio Mamberti antes; desta vez, Luis Salém), a funcionária acabou levada para a delegacia. Lá, enfrentou violência psicológica para confessar o crime que não havia cometido.

Desconfiada, Celina invadiu o quarto de Fátima, pegou sua bolsa, jogou tudo sobre a cama e achou a joia. "Eu já tinha 1 milhão de motivos para saber que você é a criatura mais ordinária que encontrei na vida, mas agora eu achei mais um. Você é ladra também", disse. Fátima ainda tentou sair como vítima, e afirmou que agiu por impulso diante da necessidade de conseguir dinheiro urgente. Mas Celina não caiu nessa e deu um tapa na cara da rival, em um dos momentos mais marcantes da trama original.



Outra mudança tem relação com a histórica cena da maionese envenenada. Na versão original, ela terminava com Odete (Beatriz Segall; Débora Bloch no remake) sendo pega em flagrante com Walter (João Bourbonnais; Leandro Lima hoje). Mas ela armava uma situação e até se fazia de vítima, chegando a chorar para escapar do flagrante ao lado do cúmplice.

A vilã comove Bartolomeu (Cláudio Corrêa e Castro; hoje é Luís Melo) e Poliana (Pedro Paulo Rangel; Matheus Nachtergaele no remake), pedindo que Walter fosse conversar com Afonso (Cassio Gabus Mendes; Humberto Carrão), que supostamente estava em uma das salas da TCA, para explicar a relação entre os dois. Ao sair da sala da presidência, entretanto, o mau-caráter consegue fugir.