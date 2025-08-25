SAIBA COMO SE INSCREVER

Concursos com inscrições abertas nesta semana: veja 10 editais com salários de até R$ 23 mil

São cerca de 741 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior

Elaine Sanoli

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 05:00

Em todo o Brasil, ao menos 10 concursos públicos estão com inscrições abertas e edital publicado. São cerca de 741 vagas para os níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários variam de R$ 1,5 mil a R$ 23 mil, para jornadas que vão de 30 a 40 horas semanais. Confira oportunidades:

Prefeitura de Nova Iguaçu

A Prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, está com inscrições abertas para um concurso público da Secretaria Municipal de Saúde (Semus). São 452 vagas de níveis médio e superior. As candidaturas devem ser realizadas até 18 de setembro, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada no dia 23 de novembro.

Prefeitura de Tabarai

A prefeitura de Tabarai, em São Paulo, está com inscrições abertas para um novo concurso público, com validade prevista de dois anos. São 19 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. As inscrições devem ser realizadas até o dia 16 de setembro. Os salários variam entre R$ 1,5 mil e R$ 13,6 mil. As vagas são para chamada imediata e formação de cadastro reserva, com carga semanal de 40 horas. As candidaturas serão realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, o Instituto Nacional Especializado em Pesquisa e Apoio aos Municípios (Inepam).

A taxa de inscrição para os cargos que requererem formação de nível fundamental é no valor de R$ 60. Já para as vagas que demandam formação de nível médio completo, o valor é de R$ 70. Quem optar por cargos de nível superior deverá pagar R$ 120.

Prefeitura de Riacho de Santo Antônio

A Prefeitura de Riacho de Santo Antônio, no interior da Paraíba, está com inscrições abertas para um concurso público com 35 vagas imediatas e salários que chegam a até R$ 9,2 mil. Há vagas disponíveis para candidatos com nível fundamental, médio e superior. As inscrições estão abertas o dia 4 de setembro e devem ser feitas exclusivamente pelo site da Comissão Permanente de Concursos (CPCon), banca organizadora do certame. Para os interessados, as taxas custam R$ 75 para cargos de nível fundamental, R$ 95 para cargos de nível médio e R$ 115 para nível superior.

Prefeitura de Lucas do Rio Verde

A Prefeitura de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, está com inscrições abertas para um concurso público com salários de até R$ 23 mil. As inscrições para o certame vão até 15 de setembro pela internet e devem ser feitas pelo site da banca escolhida para o certame, o Instituto Nacional de Seleções e Concursos (Selecon). O valor de inscrição será de R$ 90 para o cargo de nível médio; R$ 110 para cargos de nível superior; e de R$ 160 para os cargos de auditor fiscal municipal e controlador interno de nível superior. A prova objetiva será aplicada no dia 19 de novembro.

Prefeitura de Paulínia

A Prefeitura de Paulínia, no interior de São Paulo, está com inscrições abertas para um concurso público com 10 vagas, cujos salários iniciais podem chegar a R$ 17,5 mil. As oportunidades de maior remuneração são para o cargo de Procurador do Município, que tem vencimentos iniciais de R$ 17.582,83. As inscrições para o certame vão de 26 de agosto a 24 de setembro e podem ser feitas no site da prefeitura. A prova objetiva será aplicada no dia 14 de dezembro.

Prefeitura de Riqueza

A Prefeitura de Riqueza, em Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso que prevê a contratação de 11 servidores efetivos e formação de cadastro de reserva. O certame contempla cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior, com salários que variam de R$ 1.577,68 a R$ 11.458,40.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da banca organizadora, IPPEC, até 9 de setembro de 2025. As taxas de participação variam de R$ 50 a R$ 120, conforme o nível do cargo.

Prefeitura de Uberlândia

A Prefeitura de Uberlândia, em Minas Gerais, está com inscrições abertas para concurso público com 172 vagas e salários de R$ 9,8 mil. As inscrições vão até o dia 15 de setembro e devem ser feitas pelo site do Instituto Consulplan, banca organizadora do certame. Os valores das taxas de inscrição serão: R$ 43,00 para os cargos de nível fundamental; R$ 58,00 para os cargos de níveis médio e técnico; e R$ 59,00 para aqueles de nível superior. As provas serão aplicadas nos dias 26 de outubro e 2 de novembro.

Ministério Público da Bahia (MP-BA)

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) está com inscrições abertas para um concurso público para contratação de Promotor de Justiça substituto, com 20 vagas. Dessas, dez são para ampla concorrência, seis são para negros, duas são para pessoas com deficiência (PCDs), uma é para candidato indígena e uma para quilombola. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18 de setembro. O salário para o cargo é de R$ 31 mil.

Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) está inscrições em aberto para diversos concursos públicos com 22 vagas com salários que variam entre R$ 4,9 mil e R$ 11,5 mil. São 18 editais, com inscrições que podem ser feitas até 18 setembro, exceto para o concurso de Procurador de Universidade Assistente - Nível I, que podem ser enviada até o dia 1º de outubro de 2025. As candidaturas são feitas no site da banca organizadora Funcamp.

As oportunidades oferecidas são para:

Advogado - R$ 11,5 mil;

Cirurgião Dentista Odontopediatra - R$ 9.759,85;



Cirurgião Dentista Endodontista - R$ 9.759,85;



Enfermeiro - R$ 9.295,09;



Eletrotécnico - R$ 4.929,44;



Farmacêutico Bioquímico - R$ 9.295,09;



Médico Clínico Geral - R$ 9.759,85;



Médico Geneticista - R$ 9.759,85;



Médico Pediatra - R$ 9.759,85;



Médico Nefrologista - R$ 9.759,85;



Meteorologista - R$ 9.295,09;



Engenheiro Mecatrônico - R$ 9.295,09.



Hospital das Clínicas

O Hospital das Clinicas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, abriu inscrições para um novo concurso público. As vagas contemplam os níveis médio e superior. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 15 de setembro. Os salários variam entre R$ 4 mil e R$ 12 mil.

As candidaturas devem ser realizadas pelo site da banca escolhida para o certamente, a Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS). A inscrição se dará mediante o preenchimento de formulário eletrônico. As taxas de inscrição são de R$ 140,00 para cargos de nível superior e R$ 82,80 para nível médio. A prova escrita será aplicada no dia 19 de outubro. As vagas são para formação de cadastro reserva, com carga horária entre 120 e 200 horas mensais.