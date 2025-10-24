EMPREGO

TJ anuncia concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 12,9 mil

Vagas são para RJ

Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 10:06

Concursos com mil vagas para nível médio e superior e salários de até R$ 13 mil Crédito: Shutterstock

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) publicou os editais do novo concurso público para ingresso nos cargos de técnico e analista judiciário. A seleção, organizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), oferece oportunidades para níveis médio e superior, com salários que chegam a R$ 12.924,41, a depender do cargo e gratificações.

As inscrições começam no dia 29 de outubro e seguem até 27 de novembro, exclusivamente pelo site da banca. A primeira etapa do certame - prova objetiva - está prevista para acontecer no dia 1º de fevereiro de 2026.

Salários e benefícios

Os ganhos iniciais variam entre R$ 5.685,54 (nível médio) e R$ 12.924,41 (nível superior). Entre os cargos, o destaque fica para a função de Analista Judiciário – Execução de Mandados, que além do salário-base de R$ 9.363,84, recebe ainda uma gratificação de locomoção no valor de R$ 3.560,57.

Inscrições

Período: 29/10 a 27/11/2025

Taxa: R$ 100 (técnico) e R$ 140 (analista)

Prazo para pagamento: 28/11/2025

Pedidos de isenção: 29 a 31/10/2025

Vagas e requisitos

Os editais preveem formação de cadastro de reserva para Técnico de Atividade Judiciária e Analista Judiciário – Sem Especialidade. Há reserva de vagas para candidatos negros (20%), pessoas com deficiência (5%), indígenas (3%) e candidatos em situação de hipossuficiência econômica (10%).

Para participar, é necessário ter ensino médio completo para o cargo de técnico. Já as vagas de analista exigem formação superior específica, incluindo áreas como Direito, Administração, Serviço Social, Psicologia, Medicina e setores de Tecnologia da Informação — como Segurança da Informação, Cientista e Engenheiro de Dados, Inteligência Artificial e Sistemas.

Etapas da seleção

Os candidatos passarão por provas objetivas e discursivas. Para o nível superior, haverá ainda avaliação de títulos. A prova objetiva terá 70 questões, sendo:

20 de Língua Portuguesa

10 de Legislação Especial, Ética e Direitos da Pessoa com Deficiência

40 de Conhecimentos Específicos

A prova discursiva contará com uma questão, valendo 20 pontos.

