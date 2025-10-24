OPORTUNIDADES

Emprego: Salvador tem 336 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta sexta (24)

Cargos são de nível fundamental e médio

Esther Morais

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:23

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 336 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (24). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.

O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

Confira as vagas:

Fiscal de Prevenção e Perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Repositor de Mercadorias

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

10 vagas

Atendente de Lanchonete

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter vivência em atendimento delivery.

Salário: R$1.718,00 + benefícios

2 vagas

Vigia

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, desejável curso de Vigilante.

Salário: R$1.718,00 + benefícios

5 vagas

Copeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.

Salário: R$1.552,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Churrasqueiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Pizzaiolo

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.800,00 + benefícios

1 vaga

Conferente de Inventário

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário (inclusive de madrugada) e para viagens, além de experiência com controle de estoque ou inventário.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Auxiliar de Depósito

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

4 vagas

Atendente de Fatiados e Padaria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

2 vagas

Coordenador Operacional

Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Manutenção Predial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Assistente Administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir informática intermediária, conhecimento financeiro, contábil e do ISO 9001. CNH A/B é um diferencial.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

1 vaga

Atendente de Loja (vaga temporária do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas e habilidade com redes sociais.

Zona: Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana

Salário: R$1.580,00 + benefícios

6 vagas

Auxiliar de Produção de Salgados e Doces

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência na produção de salgados, doces, tortas e bolos, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Forneiro

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Embalador de Mercadoria

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.

Salário: A combinar + transporte

1 vaga

Representante Comercial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, possuir CNH B e carro.

Salário: R$2.500,00 + benefícios

2 vagas

Auxiliar de Limpeza

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

14 vagas

Mecânico de Manutenção

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, formação técnica em mecânica e experiência com veículos pesados.

Salário: A combinar + benefícios

15 vagas

Auxiliar de Lavanderia Industrial

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

5 vagas

Vendedor de Material de Construção

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

3 vagas

Açougueiro

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar à tarde/noite.

Salário: R$2.477,09 + benefícios

25 vagas

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento de informática.

Salário: R$1.590,00 + benefícios

3 vagas

Auxiliar de Cozinha

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Zona: Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

6 vagas

Garçom

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.

Zona: Corredor da Vitória

Salário: R$1.543,00 + benefícios

3 vagas

Empacotador de Mercadoria (vaga para primeiro emprego)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.

Salário: A combinar + benefícios

5 vagas

Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)

Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.

Salário: R$2.200,00 + benefícios

4 vagas

Mecânico de Motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Mecânico de Motos

Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.

Salário: A combinar + benefícios

120 vagas

Auxiliar de Mecânico

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.

Salário: R$1.600,00 + benefícios

2 vagas

Mecânico de Automóveis

Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.

Salário: R$1.700,00 + benefícios

2 vagas

Atendente de Lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Agente de Prevenção de Perdas

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.

Salário: A combinar + benefícios

1 vaga

Auxiliar de Produção

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.

Salário: R$1.775,75 + benefícios

6 vagas

Operador de Telemarketing Ativo (SAC com Vendas)

Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.

Zona: Cabula

Salário: A combinar + benefícios

60 vagas

Recepcionista Secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)

Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.

Salário: R$1.518,00 + benefícios

1 vaga

Agente de Apoio e Serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)

Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.

Salário: R$1.666,00 + benefícios