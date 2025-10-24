Emprego: Salvador tem 336 vagas com salários de até R$ 2,5 mil nesta sexta (24)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 24 de outubro de 2025 às 06:23
O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece 336 vagas de emprego e estágio em Salvador para esta sexta-feira (24). Os candidatos deverão acessar o site Salvador Digital para agendar o atendimento, a partir das 17h. Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento.
O atendimento está sendo realizado de forma híbrida, ou seja, de forma presencial e remota, via WhatsApp – a escolha é no momento do agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.
Fiscal de Prevenção e Perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Repositor de Mercadorias
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
10 vagas
Atendente de Lanchonete
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, ter vivência em atendimento delivery.
Salário: R$1.718,00 + benefícios
2 vagas
Vigia
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência, desejável curso de Vigilante.
Salário: R$1.718,00 + benefícios
5 vagas
Copeira (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio incompleto, seis meses de experiência.
Salário: R$1.552,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Churrasqueiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Pizzaiolo
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.800,00 + benefícios
1 vaga
Conferente de Inventário
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário (inclusive de madrugada) e para viagens, além de experiência com controle de estoque ou inventário.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Auxiliar de Depósito
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para carregar peso.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
4 vagas
Atendente de Fatiados e Padaria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
2 vagas
Coordenador Operacional
Requisitos: Ensino superior completo em Administração ou áreas afins, seis meses de experiência, ter disponibilidade para trabalhar aos finais de semana.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Manutenção Predial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Assistente Administrativo (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir informática intermediária, conhecimento financeiro, contábil e do ISO 9001. CNH A/B é um diferencial.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
1 vaga
Atendente de Loja (vaga temporária do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, experiência com vendas e habilidade com redes sociais.
Zona: Saboeiro, Narandiba, Cabula, Mata Escura, Pernambués e Sussuarana
Salário: R$1.580,00 + benefícios
6 vagas
Auxiliar de Produção de Salgados e Doces
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter experiência na produção de salgados, doces, tortas e bolos, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Forneiro
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Embalador de Mercadoria
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa.
Salário: A combinar + transporte
1 vaga
Representante Comercial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência com vendas, possuir CNH B e carro.
Salário: R$2.500,00 + benefícios
2 vagas
Auxiliar de Limpeza
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
14 vagas
Mecânico de Manutenção
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, formação técnica em mecânica e experiência com veículos pesados.
Salário: A combinar + benefícios
15 vagas
Auxiliar de Lavanderia Industrial
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
5 vagas
Vendedor de Material de Construção
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, conhecimento e experiência com vendas de materiais de construção.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
3 vagas
Açougueiro
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais e para trabalhar à tarde/noite.
Salário: R$2.477,09 + benefícios
25 vagas
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e conhecimento de informática.
Salário: R$1.590,00 + benefícios
3 vagas
Auxiliar de Cozinha
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Zona: Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
6 vagas
Garçom
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade de horário e para trabalhar no Corredor da Vitória.
Zona: Corredor da Vitória
Salário: R$1.543,00 + benefícios
3 vagas
Empacotador de Mercadoria (vaga para primeiro emprego)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, possuir carteira de reservista ou atestado de dispensa e disponibilidade de horário.
Salário: A combinar + benefícios
5 vagas
Montador de Estruturas Metálicas (vaga temporária de 90 dias)
Requisitos: Ensino fundamental completo, seis meses de experiência, experiência na área de metalurgia e com solda MIG/eletrodo revestido, montagem e cortes.
Salário: R$2.200,00 + benefícios
4 vagas
Mecânico de Motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Mecânico de Motos
Requisitos: Ensino fundamental incompleto, três meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Operador de Telemarketing Ativo e Receptivo
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção e informática intermediária.
Salário: A combinar + benefícios
120 vagas
Auxiliar de Mecânico
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir curso técnico de mecânica.
Salário: R$1.600,00 + benefícios
2 vagas
Mecânico de Automóveis
Requisitos: Ensino médio completo, três meses de experiência, possuir CNH B e curso de mecânica.
Salário: R$1.700,00 + benefícios
2 vagas
Atendente de Lanchonete (vaga exclusiva para o Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Agente de Prevenção de Perdas
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência, ter disponibilidade para fechamento de loja.
Salário: A combinar + benefícios
1 vaga
Auxiliar de Produção
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência, ter disponibilidade para residir em Minas Gerais.
Salário: R$1.775,75 + benefícios
6 vagas
Operador de Telemarketing Ativo (SAC com Vendas)
Requisitos: Ensino médio completo, sem experiência, ter boa dicção, poder de persuasão, negociação e argumentação, habilidade com vendas, conhecimento de informática e digitação, possuir computador ou notebook para treinamento online, disponibilidade de horário e fácil acesso ao bairro do Cabula.
Zona: Cabula
Salário: A combinar + benefícios
60 vagas
Recepcionista Secretária (vaga exclusiva para pessoas com deficiência do Programa Simm Mulher)
Requisitos: Ensino médio completo, seis meses de experiência.
Salário: R$1.518,00 + benefícios
1 vaga
Agente de Apoio e Serviços (vaga exclusiva para pessoas com deficiência)
Requisitos: Ensino fundamental completo, sem experiência.
Salário: R$1.666,00 + benefícios
1 vaga