Salários de até R$ 2,5 mil: SIMM tem 336 vagas de emprego para Salvador esta sexta (24)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 336 vagas de trabalho para esta sexta-feira (24) em Salvador. A seleção inclui cargos como motorista de caminhão, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, operador de loja, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.