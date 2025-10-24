Acesse sua conta
Salários de até R$ 2,5 mil: SIMM tem 336 vagas de emprego para Salvador esta sexta (24)

Agendamento prévio deve ser feito no site do Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 05:00

SIMM
SIMM Crédito: Bruno Concha/PMS

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) oferece ao menos 336 vagas de trabalho para esta sexta-feira (24) em Salvador. A seleção inclui cargos como motorista de caminhão, assistente administrativo, auxiliar de limpeza, operador de loja, açougueiro, operador de telemarketing, garçom, entre outras. Os salários podem chegar a R$ 2,5 mil.

Confira as vagas do SIMM para esta sexta-feira (24)

Reprodução

Para se candidatar às vagas do Simm, os interessados devem acessar o site e fazer o seu login para agendar o atendimento, que está sendo realizado de forma híbrida: presencialmente e remotamente, via chat, no Salvador Digital; a escolha feita é no momento do agendamento.

Em caso de deficiência visual, os candidatos devem entrar em contato pelo número (71) 3202-2005 para fazer o agendamento. No caso das vagas que exigem experiência, o tempo de serviço deve ser comprovado em carteira de trabalho.

