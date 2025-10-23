SAC faz atendimento exclusivo e gratuito da nova Carteira de Identidade Nacional; saiba onde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:26
Nesta sexta-feira (24), o SAC Candeias, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece atendimento voltado à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será realizado em um ambiente lúdico, pois a ação é exclusiva para crianças e adolescentes de até 17 anos. O Projeto Pequeno Cidadão funcionará das 7h às 13h.
Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia. É necessário efetuar agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center, pelos números (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).
Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)
A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.
A CIN também possui uma versão digital, disponível no portal gov.br três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, validade de 5 anos; de 12 a 60 anos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada.