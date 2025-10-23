NOVO RG

SAC faz atendimento exclusivo e gratuito da nova Carteira de Identidade Nacional; saiba onde

Ação é será realizada nesta sexta-feira (24)

Elaine Sanoli

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 17:26

Carteira de Identidade Nacional Crédito: Divulgação

Nesta sexta-feira (24), o SAC Candeias, localizado na Região Metropolitana de Salvador (RMS), oferece atendimento voltado à emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). O serviço será realizado em um ambiente lúdico, pois a ação é exclusiva para crianças e adolescentes de até 17 anos. O Projeto Pequeno Cidadão funcionará das 7h às 13h.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia. É necessário efetuar agendamento prévio, que deve ser feito pelo call center, pelos números (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG) 1 de 8

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite incluir informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, além de dados como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgãos.