Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elaine Sanoli
Publicado em 21 de outubro de 2025 às 23:26
A instância judiciária baiana é composta, atualmente, por 70 desembargadores que atuam no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). O salário-base para o cargo, fixado desde 1º de fevereiro deste ano, é de R$ 41.845,48. No entanto, é possível acumular gratificações e vantagens, elevando os rendimentos a até R$ 232 mil, como ocorreu com um dos magistrados na folha de pagamento do mês de setembro. Para o mês, a média do salário bruto dos desembargadores ativos foi de R$ 134.179,23. As informações são do Sistema de Remuneração do Portal da Transparência do órgão.
As vagas de desembargador são destinadas a juízes de direito, com base nos critérios de antiguidade e merecimento. Um quinto dos assentos é reservado a advogados e membros do Ministério Público (MP). Desses profissionais, exige-se, no mínimo, dez anos de prática forense, notório saber jurídico e idoneidade moral.
Saiba quais foram os maiores salários dos desembargadores em setembro
Há um teto fixado em R$ 46.366,19 para a remuneração dos desembargadores em todo o país. Ele é calculado com base no subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Pela legislação, quem recebe acima do teto deve ter o valor excedente abatido automaticamente. Na prática, porém, algumas brechas legais possibilitam os chamados “supersalários”, como nos casos de acumulação lícita de cargos.
Saiba quanto os desembargadores baianos ganharam em setembro
Nessa situação, o teto pode ser aplicado individualmente a cada função, e não sobre o total das remunerações. Assim, indenizações por férias vendidas, adicionais e gratificações por acúmulo de função podem elevar o valor final sem que haja o desconto correspondente ao limite de pagamentos dos magistrados.