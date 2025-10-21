Acesse sua conta
Quanto ganha um desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia?

Média dos salários dos magistrados em setembro ficou em R$ 134.179,23.

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 23:26

Desembargador
Desembargador Crédito: Shutterstock

A instância judiciária baiana é composta, atualmente, por 70 desembargadores que atuam no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (TJ-BA). O salário-base para o cargo, fixado desde 1º de fevereiro deste ano, é de R$ 41.845,48. No entanto, é possível acumular gratificações e vantagens, elevando os rendimentos a até R$ 232 mil, como ocorreu com um dos magistrados na folha de pagamento do mês de setembro. Para o mês, a média do salário bruto dos desembargadores ativos foi de R$ 134.179,23. As informações são do Sistema de Remuneração do Portal da Transparência do órgão.

As vagas de desembargador são destinadas a juízes de direito, com base nos critérios de antiguidade e merecimento. Um quinto dos assentos é reservado a advogados e membros do Ministério Público (MP). Desses profissionais, exige-se, no mínimo, dez anos de prática forense, notório saber jurídico e idoneidade moral.

Saiba quais foram os maiores salários dos desembargadores em setembro

Salário mais alto no mês de setembro foi do desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva: R$ 232 mil por Reprodução
Segundo salário mais alto no mês de setembro foi do desembargador João Bosco de Oliveira Seixas: R$ 231 mil por Reprodução
Terceiro salário mais alto no mês de setembro foi da desembargadora Pilar Celia Tobio de Claro: R$ 230 mil por Reprodução
Quarto salário mais alto no mês de setembro foi da desembargadora Cynthia Maria Pina Resende: R$ 216 mil por Reprodução
Quinto salário mais alto no mês de setembro foi do desembargador Abelardo Paulo da Matta Neto: R$ 216 mil por Reprodução
Salário mais alto no mês de setembro foi do desembargador José Alfredo Cerqueira da Silva: R$ 232 mil

Há um teto fixado em R$ 46.366,19 para a remuneração dos desembargadores em todo o país. Ele é calculado com base no subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), conforme o artigo 37 da Constituição Federal. Pela legislação, quem recebe acima do teto deve ter o valor excedente abatido automaticamente. Na prática, porém, algumas brechas legais possibilitam os chamados “supersalários”, como nos casos de acumulação lícita de cargos.

Saiba quanto os desembargadores baianos ganharam em setembro

Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano por Reprodução
Veja quanto ganha cada desembargador baiano

Nessa situação, o teto pode ser aplicado individualmente a cada função, e não sobre o total das remunerações. Assim, indenizações por férias vendidas, adicionais e gratificações por acúmulo de função podem elevar o valor final sem que haja o desconto correspondente ao limite de pagamentos dos magistrados.

Bahia Salários Desembargador

