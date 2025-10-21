Acesse sua conta
Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 15 mil para trabalhar 20h

Inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (23)

  Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 01:00

Prova concurso público
Crédito: Jannoon028/Freepik

Se encerram na próxima quinta-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Cunha Porã, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da própria prefeitura. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 80; para os de nível médio é de R$ 100; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 150.

Veja vagas, salários e cronograma do concurso da prefeitura de Cunha Porã

Veja o cronograma por Reprodução
Veja vagas disponíveis por Reprodução

O prazo para envio dos documentos da avaliação de títulos será entre 23 de setembro até 23 outubro. A prova objetiva será realizada no dia 23 de novembro. As avaliações práticas, para os cargos que a requerem, serão aplicadas no dias 13 e 14 de dezembro. A publicação da classificação final será feita no dia 14 de novembro. O processo seletivo tem validade de 2 anos, a contar da data da publicação da homologação, que ainda não tem data definida.

Veja o edital completo.

