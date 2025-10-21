ÚLTIMOS DIAS

Concurso de prefeitura tem vagas com salário de até R$ 15 mil para trabalhar 20h

Inscrições estão abertas até a próxima quinta-feira (23)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de outubro de 2025 às 01:00

Prova concurso público Crédito: Jannoon028/Freepik

Se encerram na próxima quinta-feira (23) as inscrições para o concurso público da prefeitura de Cunha Porã, em Santa Catarina, com o objetivo de formar cadastro reserva de profissionais para diferentes cargos. As vagas são para os níveis fundamental, médio e superior. Os valores dos salários variam entre R$ 2,4 mil e R$ 5,2 mil. A carga horária das vagas varia entre 20h e 40h por semana.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no site da própria prefeitura. O valor da taxa de inscrição para cargos de nível fundamental é de R$ 80; para os de nível médio é de R$ 100; e, por fim, para vagas que requerem formação superior o valor da taxa é de R$ 150.

