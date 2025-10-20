Acesse sua conta
6 signos sentirão presença e receberão recado de quem já se foi essa semana (20 a 26 de outubro)

O véu entre os mundos se abre e o amor eterno se manifesta em forma de sonhos, sinais e lembranças que arrepiam

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 04:00

Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia
Horóscopo, zodíaco, signo e astrologia Crédito: Reprodução

O céu desta semana carrega uma força espiritual rara. É um período em que o véu entre o mundo material e o invisível se torna mais fino, permitindo que mensagens, lembranças e sinais de quem já partiu cheguem até nós. Perfumes que surgem do nada, sonhos tão reais que acordar dói, músicas que tocam na hora exata, arrepios inesperados ou coincidências que parecem milagres. Nada disso é acaso. O universo está em movimento, mostrando que o amor é uma energia eterna, que atravessa o tempo, o corpo e a distância.

Seis signos estarão especialmente abertos a essa vibração e podem sentir a presença de quem amaram. A astrologia revela quais são eles e como cada um pode se conectar de forma mais profunda com essas energias do céu.

Áries

O céu desperta em Áries uma sensibilidade diferente da habitual. O signo, conhecido por sua força e impulso, agora sente o chamado do invisível. Uma lembrança intensa, um sonho vívido ou até uma sensação de déjà-vu podem ser a presença de alguém querido tentando te alcançar. Para se conectar, desacelere. Respire fundo, feche os olhos e permita que as emoções fluam sem resistência. A saudade será a ponte entre você e quem te observa com carinho de outro plano.

Câncer

A energia canceriana vibra em sintonia com o passado e com as memórias mais profundas. A semana pode despertar lembranças antigas, cheiros familiares e emoções que você não sente há muito tempo. Essas sensações não vêm por acaso. São visitas sutis de quem ainda te ama. Para se conectar, pense no nome dessa pessoa e agradeça pelos momentos vividos. A gratidão é a chave que abre o canal entre os corações.

Leão

Leão, que costuma brilhar no presente, será convidado a olhar para o invisível. O céu traz mensagens espirituais por meio de símbolos e coincidências marcantes. Alguém que partiu pode tentar te mostrar que continua por perto, especialmente nos momentos em que você duvida de si mesmo. Para sentir essa energia, medite em silêncio por alguns minutos, visualize uma luz dourada te envolvendo e mentalize o nome da pessoa. Essa conexão reacende o elo que nunca se rompeu.

Virgem

O signo de Virgem, tão racional, será tomado por intuições que desafiam a lógica. Você pode sentir arrepios, perceber sons sutis ou ver objetos se moverem de forma leve, como se o ar estivesse vivo. É o universo tentando te mostrar que há algo além da matéria. Para se conectar, organize um pequeno espaço de lembranças, coloque uma foto, uma flor e fique em silêncio por alguns instantes. A energia do amor é uma forma de oração.

Escorpião

Escorpião é o signo da transformação e da conexão com o oculto, e nesta semana essa ligação se intensifica. Sonhos espirituais, coincidências e sensações fortes vão mostrar que o mundo invisível te observa de perto. Alguém que te amou pode se manifestar por meio de sentimentos profundos, lágrimas inesperadas ou até uma paz repentina após a saudade. Para se conectar, acenda um incenso e feche os olhos. Peça que o universo te mostre o que precisa ser entendido. A resposta virá na forma de intuição.

Aquário

O céu desperta em Aquário uma abertura espiritual diferente, mais emocional do que racional. O signo, acostumado a pensar, agora precisará sentir. Um sonho, um encontro simbólico ou até um objeto antigo que reaparece podem ser o canal de uma presença que te observa com ternura. Para se conectar, escreva uma carta para quem partiu, sem pensar em certo ou errado, apenas deixando o coração falar. Depois, guarde o papel e agradeça. O universo ouvirá.

Dica da semana

O amor é o fio invisível que une os dois lados da vida. Nesta semana, o céu sopra lembranças, sensações e mensagens sutis para quem estiver com o coração aberto. Confie no que sentir, não busque explicação. A presença de quem você ama não se foi, apenas se transformou em luz, e a luz, quando é verdadeira, sempre encontra um jeito de voltar.

Tags:

Signo Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

