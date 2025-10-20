Acesse sua conta
Descubra o dia mais sortudo desta semana para cada signo (20 a 26 de outubro)

Esta semana traz boas surpresas, recomeços e o empurrão que faltava

  Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 03:00

Sorte e signos
Crédito: Imagem gerada por IA

Nesta semana, entre 20 a 26 de outubro, a sorte chega em momentos inesperados, mas certeiros. Há uma sensação de recomeço no ar, como se o passado finalmente se encaixasse com o presente para abrir novos caminhos. Tudo o que você viveu até aqui serviu de preparo para reconhecer as boas oportunidades que surgem agora.

A sorte desta semana pede autoconfiança e gentileza consigo mesmo. É hora de acreditar que você merece o que deseja e abrir espaço para receber o que a vida está prestes a entregar. Veja a previsão do site "Your Tango".

Áries: quinta-feira, 23 de outubro

A sorte vem como confirmação de que tudo o que saiu do seu caminho tinha um propósito. O que parecia perda agora se revela libertação. Agradeça o processo e siga com coragem - há algo novo se formando e você está pronto para isso.

Dica cósmica: confie mais no que está fluindo naturalmente.

Touro: terça-feira, 21 de outubro

O universo te chama para desacelerar. Cuidar de si também é parte do sucesso. Tire um tempo para descansar, se reconectar e rever o que precisa mudar na sua rotina. A clareza vem quando o corpo e a mente estão leves.

Dica cósmica: não confunda descanso com desistência.

Gêmeos: quarta-feira, 22 de outubro

A semana traz recompensas pelo esforço que você vem mantendo há tempos. Um projeto ou meta começa a mostrar resultados concretos - continue firme e confiante. Você está mais perto do que imagina.

Dica cósmica: comemore as pequenas vitórias, elas estão abrindo portas maiores.

Câncer: quarta-feira, 22 de outubro

Você entra em um período fértil para os desejos do coração. Seja amor, criatividade ou algo novo na sua vida pessoal, o momento é ideal para se permitir sonhar e agir com coragem.

Dica cósmica: escute o que seu coração vem pedindo há tempos.

Leão: quarta-feira, 22 de outubro

A sorte se manifesta quando você solta o controle e confia que está sendo guiado. Deixe o medo de lado e aceite as mudanças como parte da sua expansão.

Dica cósmica: o que é seu não precisa ser forçado.

Virgem: sexta-feira, 24 de outubro

Uma conversa inesperada pode mudar tudo - novas ideias, convites ou alianças surgem para destravar algo importante. Seja no trabalho ou na vida pessoal, mantenha-se aberto e disponível.

Dica cósmica: às vezes, o destino começa com uma simples troca de palavras.

Libra: terça-feira, 21 de outubro

Hora de deixar o passado ir e fazer espaço para novos começos. A energia da semana te ajuda a redefinir o que quer para si e iniciar um ciclo mais leve e equilibrado.

Dica cósmica: não carregue o que já cumpriu seu papel.

Escorpião: quarta-feira, 22 de outubro

Você é o destaque da semana. Um novo ciclo pessoal começa, com energia de renovação e poder. É tempo de agir, mostrar quem você é e assumir o controle do próprio destino.

Dica cósmica: não se esconda - o mundo precisa ver a sua força.

Sagitário: quarta-feira, 22 de outubro

Você começa a enxergar algo sob uma nova perspectiva, e isso muda tudo. Questões ligadas à casa, família ou emoções ganham clareza.

Dica cósmica: cure o que te prende ao passado e avance leve.

Capricórnio: terça-feira, 21 de outubro

A sorte se manifesta no trabalho e nas realizações. Chega um momento de reconhecimento e progresso - mas para isso, você precisa se permitir receber.

Dica cósmica: o sucesso também exige abertura para celebrar.

Aquário: quarta-feira, 22 de outubro

A sorte chega através de decisões profissionais ou novas oportunidades de aprendizado. O caminho pode mudar de direção, mas será exatamente o que você precisa para crescer.

Dica cósmica: siga o que desperta sua curiosidade e entusiasmo.

Peixes: quarta-feira, 22 de outubro

Você entra em um período de alta inspiração. Sonhos antigos voltam à tona com força e propósito - e desta vez, você tem clareza e maturidade para realizá-los.

Dica cósmica: confie na sua visão, mesmo que os outros ainda não a compreendam.

