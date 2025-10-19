Sagitário, Gêmeos e outros 2 signos viverão dias tensos e precisarão de maturidade esta semana (19/10 a 25/10)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 19 de outubro de 2025 às 16:00
Nem sempre o céu colabora com a concentração, né? Mas os próximos dias exigem pé no chão, responsabilidade e muita persistência. Segundo os astros, alguns signos sentirão mais intensamente essa cobrança — tanto de si mesmos quanto do ambiente ao redor. Se você anda cansado, disperso ou com vontade de largar tudo, calma: o segredo está em ajustar o ritmo, não em desistir.
A criança de cada signo