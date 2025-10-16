FAMOSOS

'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações

Com o fim da novela, atores exibem novos estilos e surpreendem fãs com transformações

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:54

O remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17), mas o elenco já entrou em uma nova fase e com visual completamente renovado. Depois de meses dando vida a personagens marcantes, nomes como Taís Araújo, Bella Campos e Paolla Oliveira decidiram se despedir dos papéis com mudanças ousadas no cabelo.

Taís Araújo

Intérprete de Raquel, Taís Araújo abandonou os cachos que marcaram sua personagem e adotou boho braids, tranças longas e cheias de estilo que já viraram tendência entre as famosas. O novo visual marcou a despedida da atriz da novela e o início de uma nova fase pessoal e profissional.



Bella Campos

Na trama, Bella Campos viveu a ambiciosa Maria de Fátima. Fora das câmeras, ela também quis uma transformação: deu adeus aos fios curtinhos e apostou em trança nagô, exibindo o novo look nas redes sociais. A atriz contou que a mudança representa uma “libertação” após meses intensos de gravações.



Paolla Oliveira

Outra que surpreendeu os fãs foi Paolla Oliveira. Após encerrar as filmagens como Heleninha Roitman, a atriz escureceu os fios e compartilhou o resultado nas redes sociais.



“Meu cabelo já viveu tantas fases comigo… e lá vem mais uma!”, escreveu ela no post.

Em vídeo, Paolla ainda refletiu sobre o significado das mudanças capilares: “Quase todas as vezes que mudo de visual é por causa de uma personagem, mas eu gosto de me transformar. Toda vez que mexo no cabelo, me reconecto comigo mesma. É como se fosse o início de uma nova era.”

Cauã Reymond

O ator, que interpretou o ex-modelo César Ribeiro, também mudou o visual, desta vez, sem barba. Cauã foi visto circulando pela orla da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, exibindo o novo look mais clean e descontraído.



Thiago Martins

Thiago Martins, outro destaque do elenco, também passou por uma repaginada e surgiu com novo corte de cabelo.



Jéssica Marques

Já Jéssica Marques, que viveu uma das personagens coadjuvantes da trama, se despediu das tranças e apostou em um visual mais natural.

