Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 16 de outubro de 2025 às 12:54
O remake de Vale Tudo chega ao fim nesta sexta-feira (17), mas o elenco já entrou em uma nova fase e com visual completamente renovado. Depois de meses dando vida a personagens marcantes, nomes como Taís Araújo, Bella Campos e Paolla Oliveira decidiram se despedir dos papéis com mudanças ousadas no cabelo.
“Meu cabelo já viveu tantas fases comigo… e lá vem mais uma!”, escreveu ela no post.
Em vídeo, Paolla ainda refletiu sobre o significado das mudanças capilares: “Quase todas as vezes que mudo de visual é por causa de uma personagem, mas eu gosto de me transformar. Toda vez que mexo no cabelo, me reconecto comigo mesma. É como se fosse o início de uma nova era.”
'Vale Tudo': veja como o elenco mudou o visual após o fim das gravações
A novela "Vale Tudo" chega ao fim nesta sexta-feira, 17 de outubro, às 21h20, revelando o mistério do assassinato de Odete Roitman.