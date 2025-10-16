Acesse sua conta
Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Filha da influenciadora apareceu usando o look completo do time do craque

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:08

Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo
Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O clima de reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. parece estar cada vez mais evidente. Nesta quinta-feira (16), a influenciadora publicou um vídeo em que a filha do meio, Maria Flor, aparece usando o uniforme completo do Real Madrid, clube em que o atacante brasileiro atua.

O detalhe que chamou atenção dos fãs foi a personalização da camisa: além de trazer o nome da menina escrito em espanhol, “Maria Flore”, a peça exibia o número 7, usado por Vinicius Jr. no time espanhol, o mesmo número que rendeu ao jogador o apelido de “Big Seven”.

Nas redes sociais, seguidores apontaram que o look da pequena seria um presente do atleta e enxergaram a escolha como mais um sinal de que os dois estão se reaproximando.

Recentemente, Virginia passou alguns dias na mansão de Vini Jr., onde acompanhou o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão. Após o placar negativo de 3 a 2, ela chegou a lamentar: “Sem comentários.”

Durante a estadia, a influenciadora também participou de uma partida de beach tennis com o irmão do craque, Netinho, e fez aula de samba ao lado de Tainá Castro, esposa do jogador Éder Militão, e de uma passista da Grande Rio.

Na mesma viagem, Virginia ainda marcou presença em um ensaio da Grande Rio, escola de samba da qual o jogador é próximo. Ela foi acompanhada da mãe de Vinicius Jr., Fernanda, reforçando ainda mais os rumores de reconciliação.

Virginia Fonseca teria removido a tatuagem no pescoço em homenagem a Zé Felipe

Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia apareceu com curativo no pescoço após sessão de laser por Reprodução
Virginia apareceu com curativo no pescoço após sessão de laser por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução
1 de 12
Virginia Fonseca tem tatuagem em homenagem a Zé Felipe no pescoço por Reprodução

Enquanto isso, de volta a Goiânia, Maria Alice, primogênita da influenciadora, também apareceu com uma camiseta do Real Madrid em um vídeo publicado nos stories da mãe.

O romance entre Virginia e Vini Jr. passou por uma breve pausa após a divulgação de supostas conversas íntimas do jogador com outra mulher, Day Magalhães. Após o episódio, Vini fez um pedido público de desculpas, chamando a influenciadora de “mulher incrível” e “mãe admirável”.

Filha de Virginia usa uniforme completo personalizado do Real Madrid

Filha de Virginia, Maria Flor, usa uniforme completo personalizado do Real Madrid por Reprodução
Filha de Virginia, Maria Flor, usa uniforme completo personalizado do Real Madrid por Reprodução
Filha de Virginia, Maria Flor, usa uniforme completo personalizado do Real Madrid por Reprodução
Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Festa de 11 meses de José Leonardo, filho caçula de Virginia Fonseca e Zé Felipe por Reprodução/Instagram
Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo por Reprodução/Instagram
Deborah Secco e Maria Flor por Reprodução/Instagram
Virginia, Maria Flor, Maria Alice, Zé Felipe por Redes sociais
1 de 8
Filha de Virginia, Maria Flor, usa uniforme completo personalizado do Real Madrid por Reprodução

Desde então, Virginia vem demonstrando uma postura mais conciliadora. A influenciadora chegou a dizer que pretende “dar tempo ao tempo” e voltou a visitar o craque em Madrid, já foram três viagens à Espanha em menos de um mês.

Com viagens e camisas personalizadas, os fãs acreditam que os sinais de reconciliação estão mais claros do que nunca.

Tags:

Virginia Virginia Fonseca Vini jr. Virginia Fonseca E Vini jr.

