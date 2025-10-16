FAMOSOS

Filha de Virginia Fonseca surge com uniforme do Real Madrid e número de Vini Jr.; veja

Filha da influenciadora apareceu usando o look completo do time do craque

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 16 de outubro de 2025 às 15:08

Virginia Fonseca e os três filhos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

O clima de reconciliação entre Virginia Fonseca e Vini Jr. parece estar cada vez mais evidente. Nesta quinta-feira (16), a influenciadora publicou um vídeo em que a filha do meio, Maria Flor, aparece usando o uniforme completo do Real Madrid, clube em que o atacante brasileiro atua.

O detalhe que chamou atenção dos fãs foi a personalização da camisa: além de trazer o nome da menina escrito em espanhol, “Maria Flore”, a peça exibia o número 7, usado por Vinicius Jr. no time espanhol, o mesmo número que rendeu ao jogador o apelido de “Big Seven”.

Nas redes sociais, seguidores apontaram que o look da pequena seria um presente do atleta e enxergaram a escolha como mais um sinal de que os dois estão se reaproximando.

Recentemente, Virginia passou alguns dias na mansão de Vini Jr., onde acompanhou o jogo da Seleção Brasileira contra o Japão. Após o placar negativo de 3 a 2, ela chegou a lamentar: “Sem comentários.”

Durante a estadia, a influenciadora também participou de uma partida de beach tennis com o irmão do craque, Netinho, e fez aula de samba ao lado de Tainá Castro, esposa do jogador Éder Militão, e de uma passista da Grande Rio.

Na mesma viagem, Virginia ainda marcou presença em um ensaio da Grande Rio, escola de samba da qual o jogador é próximo. Ela foi acompanhada da mãe de Vinicius Jr., Fernanda, reforçando ainda mais os rumores de reconciliação.

Enquanto isso, de volta a Goiânia, Maria Alice, primogênita da influenciadora, também apareceu com uma camiseta do Real Madrid em um vídeo publicado nos stories da mãe.

O romance entre Virginia e Vini Jr. passou por uma breve pausa após a divulgação de supostas conversas íntimas do jogador com outra mulher, Day Magalhães. Após o episódio, Vini fez um pedido público de desculpas, chamando a influenciadora de “mulher incrível” e “mãe admirável”.

Desde então, Virginia vem demonstrando uma postura mais conciliadora. A influenciadora chegou a dizer que pretende “dar tempo ao tempo” e voltou a visitar o craque em Madrid, já foram três viagens à Espanha em menos de um mês.