Aos 61 anos, ator de 'Vale Tudo' curte férias em praia de Salvador e exibe tatuagens

Luis Salém, intérprete de Eugênio no remake da novela das 9

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:59

Luis Salém Crédito: Fábio Rocha/Rede Globo

Luis Salém, conhecido atualmente por interpretar o mordomo Eugênio no remake de Vale Tudo, aproveitou um período de descanso em Salvador, na Bahia. O ator de 61 anos compartilhou, nesta terça-feira (14), alguns cliques curtindo a praia do Porto da Barra, exibindo o visual leve e as tatuagens que tem logo abaixo do pescoço.

Depois de viver anos no Rio de Janeiro, Salém decidiu se mudar para Salvador durante a pandemia, cidade onde tem levado uma vida mais tranquila e próxima do mar. Em uma entrevista ao EXTRA, em 2021, o artista comentou sobre o desejo de encontrar um companheiro e as dificuldades da vida amorosa.

“Não estou namorando no momento. Acho difícil namorar, independentemente da profissão. Sempre há obstáculos, mas a gente vai vencendo. Claro que tenho vontade, quem diz que não quer, está se enganando. Quero alguém para dividir a vida, ir à praia, tomar um sorvete, ver um filme, conversar...”, contou ele, bem-humorado.

Entre risadas, o ator ainda brincou sobre estar aberto para o amor: “Tenho bons amigos, mas estou na pista, amor! Enquanto tiver bambu, flecha neles!”.