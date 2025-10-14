Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:00
Quando o corpo parece mais pesado e a mente cansada, um benzimento simples pode fazer toda a diferença. Essa prática tradicional, passada de geração em geração, é conhecida por afastar o mau-olhado, purificar o campo energético e trazer de volta a sensação de leveza e paz.
O melhor é que você pode realizar esse ritual sozinho, em casa, usando itens acessíveis. Veja o passo a passo e descubra como se proteger e se reequilibrar espiritualmente.
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais
Alecrim
Repita o ritual sempre que sentir o ambiente pesado ou a energia baixa. Fazer o benzimento com frequência ajuda a manter o equilíbrio espiritual e emocional, reforçando o bem-estar no dia a dia.