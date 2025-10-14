Acesse sua conta
Aprenda a fazer um banho poderoso para renovar suas energias e afastar o mau-olhado

Ritual simples de proteção e limpeza espiritual pode ser feito em casa com poucos elementos

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 16:00

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais
Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais Crédito: Shutterstock

Quando o corpo parece mais pesado e a mente cansada, um benzimento simples pode fazer toda a diferença. Essa prática tradicional, passada de geração em geração, é conhecida por afastar o mau-olhado, purificar o campo energético e trazer de volta a sensação de leveza e paz.

O melhor é que você pode realizar esse ritual sozinho, em casa, usando itens acessíveis. Veja o passo a passo e descubra como se proteger e se reequilibrar espiritualmente.

  • Você vai precisar:

  1. 1 copo com água
  2. 1 ramo de arruda ou alecrim
  3. 1 vela branca
  4. 1 incenso da sua preferência

  • Como fazer

  • 1. Crie um ambiente tranquilo
    Escolha um local silencioso e confortável. Acenda a vela branca e o incenso, pedindo que a luz e o aroma tragam harmonia e proteção para o espaço.

Limpeza espiritual e energética: ritual pode ser feito com incenso, banhos, sal grosso e mais por Shutterstock

  • 2. Realize a limpeza energética
    Segure o ramo de arruda ou alecrim com a mão direita e passe-o ao redor do seu corpo, da cabeça aos pés, em movimentos suaves. Enquanto faz isso, diga em voz alta ou mentalmente: “Que toda energia negativa se dissipe e que apenas o bem permaneça comigo. Que a paz e a luz me envolvam agora.”

  • 3. Purifique com a água
    Coloque o ramo dentro do copo com água e deixe-o repousar por alguns minutos. Aproveite para mentalizar tudo o que deseja atrair: saúde, sorte, amor, serenidade e proteção.

O alecrim auxilia a digestão e ajuda a saúde mental  por Imagem: sukkub76 | Shutterstock

  • 4. Finalize o ritual
    Após alguns instantes, descarte a água em um jardim, vaso de planta ou na pia. Apague a vela com cuidado e, se quiser, guarde o ramo para refazer o benzimento em outro momento.

Repita o ritual sempre que sentir o ambiente pesado ou a energia baixa. Fazer o benzimento com frequência ajuda a manter o equilíbrio espiritual e emocional, reforçando o bem-estar no dia a dia.

