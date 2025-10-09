NOVELA DAS 9

Odete Roitman não brinca em serviço! 5 provas de que a vilã é uma verdadeira 'loba' em 'Vale Tudo'

Débora Bloch transformou Odete Roitman em símbolo de poder, liberdade e desejo na nova versão de Vale Tudo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:00

Débora Bloch transformou Odete Roitman em símbolo de poder, liberdade e desejo na nova versão de Vale Tudo Crédito: reprodução/TV Globo

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) reacendeu o maior mistério da teledramaturgia brasileira. Mas, antes da vilã deixar a novela das nove, um outro assunto incendiou o público: sua vida amorosa. Afinal, com quem Odete se envolveu na nova versão de Vale Tudo?

Na pele da empresária mais temida do horário nobre, Débora Bloch entregou uma personagem complexa, que uniu ambição, charme e um apetite por viver, inclusive entre quatro paredes. A nova Odete se tornou símbolo de liberdade e provocou debates sobre a sexualidade feminina após os 50, retratando uma mulher madura que não abre mão do prazer nem do poder.

Inspirada na icônica personagem vivida por Beatriz Segall, a versão de 2025 foi além. Com confiança e ironia afiada, Odete dominava não só os negócios, mas também as relações, deixando claro que sabia exatamente o que queria, e quem queria.

A seguir, relembre cinco momentos em que Odete Roitman mostrou ser uma verdadeira loba em Vale Tudo:

A lista de amantes

Durante a trama, Odete manteve relações com diversos homens, entre eles Martin (Ângelo Rodrigues), Marlon, Heitor (Vinícius Redd), Igor (Bernardo Velasco), Mário Sérgio (Tomás Aquino), Walter e César, com quem chega a se casar no final.

Mas, ao contrário do que muitos pensam, a vilã nunca foi manipulada. Cada encontro era uma escolha consciente, guiada pelo prazer e pela estratégia. Odete usava o desejo como ferramenta de poder, transformando o sexo em mais uma forma de controle.