Odete Roitman não brinca em serviço! 5 provas de que a vilã é uma verdadeira 'loba' em 'Vale Tudo'

Débora Bloch transformou Odete Roitman em símbolo de poder, liberdade e desejo na nova versão de Vale Tudo

  Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 21:00

Crédito: reprodução/TV Globo 

A morte de Odete Roitman (Débora Bloch) reacendeu o maior mistério da teledramaturgia brasileira. Mas, antes da vilã deixar a novela das nove, um outro assunto incendiou o público: sua vida amorosa. Afinal, com quem Odete se envolveu na nova versão de Vale Tudo?

Na pele da empresária mais temida do horário nobre, Débora Bloch entregou uma personagem complexa, que uniu ambição, charme e um apetite por viver, inclusive entre quatro paredes. A nova Odete se tornou símbolo de liberdade e provocou debates sobre a sexualidade feminina após os 50, retratando uma mulher madura que não abre mão do prazer nem do poder.

Inspirada na icônica personagem vivida por Beatriz Segall, a versão de 2025 foi além. Com confiança e ironia afiada, Odete dominava não só os negócios, mas também as relações, deixando claro que sabia exatamente o que queria, e quem queria.

A seguir, relembre cinco momentos em que Odete Roitman mostrou ser uma verdadeira loba em Vale Tudo:

Quem dormiu com Odete Roitman?

1. O garçom e a banheira de espuma: Após um jantar desastroso, Odete decide inverter o jogo: convida o garçom Marlon (Ricardo Vianna) para sua suíte. O que começa com provocações sutis termina em uma sequência quente na banheira, uma das mais comentadas da novela por Reprodução
2. A primeira noite com César: O envolvimento entre Odete e César (Cauã Reymond) foi pura química. O modelo ambicioso se encanta pelo poder da empresária, e os dois protagonizam uma cena de sedução intensa, marcada por olhares e provocações que culminam em uma das sequências mais icônicas da trama por Reprodução
3. Paixão no ferro-velho: Em uma tentativa de surpreendê-la, César leva Odete a um ferro-velho. O que seria apenas uma visita vira uma experiência de pura tensão sexual e mostra o quanto a vilã se entrega ao improvável com elegância e domínio por Reprodução
4. Strip-tease de Walter: Odete, acostumada a estar no comando, se permite ceder ao charme de Walter (Leandro Lima). Ele a surpreende com uma dança provocante, e o jogo de poder entre os dois resulta em uma das cenas mais comentadas da segunda fase da novela por Reprodução
  • A lista de amantes

Durante a trama, Odete manteve relações com diversos homens, entre eles Martin (Ângelo Rodrigues), Marlon, Heitor (Vinícius Redd), Igor (Bernardo Velasco), Mário Sérgio (Tomás Aquino), Walter e César, com quem chega a se casar no final.

5 principais suspeitos da morte de Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias abriu o jogo sobre o mistério e revelou quem são os cinco principais suspeitos por Reprodução/TV Globo
1 - César (Cauã Reymond): marido da ricaça, descobriu que herdaria metade dos bens caso ela morresse e chegou a comentar isso com o amigo Olavo por Reprodução/TV Globo
2 - Celina (Malu Galli): irmã de Odete, foi alvo de humilhações durante anos e ainda descobriu que a vilã escondeu o paradeiro de Leonardo por Marcos Serra Lima/TV Globo
3 - Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, carrega a dor de ter sido culpada pela morte do irmão gêmeo por Reprodução/Globo
Filho de Odete, Leonardo (Guilherme Magon), não morreu, mas sim foi escondido pela mãe em uma cadeira de rodas após um acidente que ela causou por Reprodução
4 - Marco Aurélio (Alexandre Nero): ameaçou matar a empresária após saber que ela descobriu um roubo cometido por ele. Ambos já tiveram embates fatais por Reprodução
5 - Maria de Fátima (Bella Campos): chegou a ser apontada como suspeita, mas a dramaturgia da Globo descartou a possibilidade de ela ser a assassina por Reprodução/TV Globo
Mas, ao contrário do que muitos pensam, a vilã nunca foi manipulada. Cada encontro era uma escolha consciente, guiada pelo prazer e pela estratégia. Odete usava o desejo como ferramenta de poder, transformando o sexo em mais uma forma de controle.

Com essa nova versão, Vale Tudo reafirma a força de Odete Roitman como um dos maiores ícones da TV brasileira, uma mulher que desafiou convenções, impôs respeito e provou que sensualidade e inteligência não caminham separados. 

