Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Casal Solange e Afonso é flagrado em gravação com filhos gêmeos, mostrando salto no tempo e desfecho emocionante da trama

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:59

Solange e Afonso
Solange e Afonso Crédito: Reprodução

Alice Wegmann e Humberto Carrão foram vistos gravando as cenas finais de Vale Tudo na Praia do Grumari, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (03). Os atores interpretam o casal Solange e Afonso, que aparecem em momentos de lazer ao lado de seus filhos gêmeos.

A sequência indica que a novela fará um salto temporal, mostrando Afonso recuperado após o tratamento da leucemia e feliz com a família. Para preservar o bem-estar dos bebês que interpretam os herdeiros do casal, a produção optou por minimizar o deslocamento das crianças durante a gravação externa. Wegmann e Carrão interagiram com brinquedos e objetos, dando a impressão de que estavam realmente brincando com os filhos.

Em relação ao visual de Carrão, o ator dispensou a prótese que o deixava careca, utilizada anteriormente para caracterizar o período em que o personagem enfrentava a doença.

Os capítulos finais prometem fortes emoções, com o reencontro da família e a revelação de que Leonardo (Guilherme Magon) sobreviveu ao acidente de carro, além do desfecho do mistério envolvendo a vilã Odete Roitman (Débora Bloch). O último capítulo de Vale Tudo será exibido em 17 de outubro.

