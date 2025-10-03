Alice Wegmann e Humberto Carrão gravam cenas finais de 'Vale Tudo' em praia carioca; veja fotos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13:59
Alice Wegmann e Humberto Carrão foram vistos gravando as cenas finais de Vale Tudo na Praia do Grumari, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira (03). Os atores interpretam o casal Solange e Afonso, que aparecem em momentos de lazer ao lado de seus filhos gêmeos.
A sequência indica que a novela fará um salto temporal, mostrando Afonso recuperado após o tratamento da leucemia e feliz com a família. Para preservar o bem-estar dos bebês que interpretam os herdeiros do casal, a produção optou por minimizar o deslocamento das crianças durante a gravação externa. Wegmann e Carrão interagiram com brinquedos e objetos, dando a impressão de que estavam realmente brincando com os filhos.
Vale Tudo: Solange e Afonso
Em relação ao visual de Carrão, o ator dispensou a prótese que o deixava careca, utilizada anteriormente para caracterizar o período em que o personagem enfrentava a doença.
Os capítulos finais prometem fortes emoções, com o reencontro da família e a revelação de que Leonardo (Guilherme Magon) sobreviveu ao acidente de carro, além do desfecho do mistério envolvendo a vilã Odete Roitman (Débora Bloch). O último capítulo de Vale Tudo será exibido em 17 de outubro.