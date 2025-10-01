Acesse sua conta
‘Vale Tudo’: cenas vazads do velório de Odete criam teorias sobre fim da vilã; veja registros

Alguns lamentam o velório da vilã, outros acreditam que Odete consegue dar a volta por cima

  Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:16

'Vale Tudo' chega na reta final
'Vale Tudo' chega na reta final

Uma coisa é fato: alguns odeiam amar, já outros amam odiar a antagonista Odete Roitman (Débora Bloch), que conquistou o coração de muita gente por aí, não apenas de César (Cauã Reymond). No entanto, a cada dia chega mais parte o momento de dizer adeus para uma das vilãs mais icônicas da TV brasileira.

Quem vai matar Odete Roitman?

Eugênio (Luis Salém): mordomo dedicado a Celina
Freitas (Luis Lobianco): submisso a Marco Aurélio
Renato (João Vicente de Castro): dono da agência Tomorrow
Poliana (Matheus Nachtergaele): melhor amigo de Raquel
1 de 4
Eugênio (Luis Salém): mordomo dedicado a Celina

Um dos maiores mistérios de “Vale Tudo” é a morte da vilã, que se tornou um dos pontos centrais da trama, revelando assim uma onda de mistério para saber quem foi seu real assassino. Mesmo sem a cena carregada de tensão ir ao ar, foram vazados registros do velório da matriarca dos Roitman.

Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais como TikTok, foram registrados momentos que personagens como Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmann) e outros estão em um cemitério, todos de trajes de preto no momento em que acompanham o velório da vilã. Cauã Reymond, intérprete de César Ribeiro, passando entre os túmulos do local, que chega a sorrir e acenar para uma mulher.

Ao final, ainda é possível observar a presença de Paolla Oliveira e Carlos Magon, que interpretam os filhos da vilã no folhetim. Em outro registro, é possível ver jornalistas aglomerados em frente a uma van para acompanhar a chegada dos atores que entram numa van, com destino ao local de gravação.

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman

Casamento de César e Odete Roitman
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
Casamento de César e Odete Roitman por Divulgaão/Globo
1 de 8
Casamento de César e Odete Roitman

Apesar das cenas vazadas, muitos internautas especulam alguns ‘fins’ possíveis para Odete, inclusive que ela forja a própria morte e consegue fugir do Brasil, para não pagar pelos crimes que cometeu.

A morte de Odete deve ir ao ar na próxima segunda-feira (6). Antes do assassinato, contudo, a autora Manuela Dias prepara um dos momentos mais esperados do remake: a revelação de que a empresária esconde seu filho Leonardo, que está numa cadeira de rodas.

A bilionária ainda organizará o sequestro de Maria de Fátima (Bella Campos). Manuela adiantou ainda que fará mudanças importantes na trama, além de confirmar que Leila não será responsável pela morte de Odete, como na versão original de 1988.

@rolinmaiaoficial Velório de Odete Roitman ? muito triste #for #page #fyp ♬ som original - Rolin Maia
@ianchavesf Elenco de Vale Tudo chegando para gravação de velório de Odete Roitman. #valetudo #novelas ♬ som original - Radar dos Famosos | Ian Chaves
@rolinmaiaoficial Alfonso e Solange saindo de velório da Odete Roitman #for #page #fyp #valetudo ♬ som original - Rolin Maia

