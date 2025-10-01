FINAL CHEGANDO!

‘Vale Tudo’: cenas vazads do velório de Odete criam teorias sobre fim da vilã; veja registros

Alguns lamentam o velório da vilã, outros acreditam que Odete consegue dar a volta por cima

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 20:16

'Vale Tudo' chega na reta final Crédito: Reprodução | TikTok

Uma coisa é fato: alguns odeiam amar, já outros amam odiar a antagonista Odete Roitman (Débora Bloch), que conquistou o coração de muita gente por aí, não apenas de César (Cauã Reymond). No entanto, a cada dia chega mais parte o momento de dizer adeus para uma das vilãs mais icônicas da TV brasileira.

Quem vai matar Odete Roitman? 1 de 4

Um dos maiores mistérios de “Vale Tudo” é a morte da vilã, que se tornou um dos pontos centrais da trama, revelando assim uma onda de mistério para saber quem foi seu real assassino. Mesmo sem a cena carregada de tensão ir ao ar, foram vazados registros do velório da matriarca dos Roitman.

Em alguns vídeos que circulam nas redes sociais como TikTok, foram registrados momentos que personagens como Marco Aurélio (Alexandre Nero), Leila (Carolina Dieckmann) e outros estão em um cemitério, todos de trajes de preto no momento em que acompanham o velório da vilã. Cauã Reymond, intérprete de César Ribeiro, passando entre os túmulos do local, que chega a sorrir e acenar para uma mulher.

Ao final, ainda é possível observar a presença de Paolla Oliveira e Carlos Magon, que interpretam os filhos da vilã no folhetim. Em outro registro, é possível ver jornalistas aglomerados em frente a uma van para acompanhar a chegada dos atores que entram numa van, com destino ao local de gravação.

Vale Tudo: Casamento de César e Odete Roitaman 1 de 8

Apesar das cenas vazadas, muitos internautas especulam alguns ‘fins’ possíveis para Odete, inclusive que ela forja a própria morte e consegue fugir do Brasil, para não pagar pelos crimes que cometeu.

A morte de Odete deve ir ao ar na próxima segunda-feira (6). Antes do assassinato, contudo, a autora Manuela Dias prepara um dos momentos mais esperados do remake: a revelação de que a empresária esconde seu filho Leonardo, que está numa cadeira de rodas.