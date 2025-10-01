CONFIRA

‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha

Novela chega na reta final nesta semana e nova personagem aparece para revelar o motivo dos problemas de Heleninha relacionados ao alcoolismo

Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:50

Atriz esclarece pontos do passado para Heleninha Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Vale Tudo” chega na reta final neste mês de outubro. Com diversas reviravoltas que tem surpreendido o público, Heleninha (Paolla Oliveira) é uma das personagens que tem sido foco central da trama, com a descoberta de que o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo.

A personagem também é conhecida pelos seus problemas relacionados ao alcoolismo, que enfrenta desde o início do folhetim, a icônica cena ao cair aos pés de Odete (Débora Bloch). No final, Valentina P. Seabra será uma peça fundamental para revelar como Heleninha afundou de vez no alcoolismo.

Valentina surge como amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Inclusive, estava aos amassos com o executivo no dia do acidente que mudou a vida de Heleninha.