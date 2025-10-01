‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Felipe Sena
Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:50
“Vale Tudo” chega na reta final neste mês de outubro. Com diversas reviravoltas que tem surpreendido o público, Heleninha (Paolla Oliveira) é uma das personagens que tem sido foco central da trama, com a descoberta de que o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo.
Heleninha Roitman
A personagem também é conhecida pelos seus problemas relacionados ao alcoolismo, que enfrenta desde o início do folhetim, a icônica cena ao cair aos pés de Odete (Débora Bloch). No final, Valentina P. Seabra será uma peça fundamental para revelar como Heleninha afundou de vez no alcoolismo.
Valentina surge como amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Inclusive, estava aos amassos com o executivo no dia do acidente que mudou a vida de Heleninha.
A atriz chega para fazer uma participação especial nos capítulos desta semana do folhetim das nove da Globo. A artista, de 37 anos, tem passagem em novelas, séries e filmes. Na Globo, ela interpretou Maria Meira em “Malhação Conectados”, em 2011. Ainda na emissora, participou da novela “Páginas da Vida”, trama do Manoel Carlos de 2006.