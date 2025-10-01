Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

‘Vale Tudo’: conheça nova personagem que chega e faz revelação sobre derrocada de Heleninha

Novela chega na reta final nesta semana e nova personagem aparece para revelar o motivo dos problemas de Heleninha relacionados ao alcoolismo

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 1 de outubro de 2025 às 17:50

Atriz esclarece pontos do passado para Heleninha
Atriz esclarece pontos do passado para Heleninha Crédito: Reprodução | Redes Sociais

“Vale Tudo” chega na reta final neste mês de outubro. Com diversas reviravoltas que tem surpreendido o público, Heleninha (Paolla Oliveira) é uma das personagens que tem sido foco central da trama, com a descoberta de que o irmão gêmeo, Leonardo (Guilherme Magon) está vivo.

Heleninha Roitman

Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman por Reprodução
Heleninha Roitmann por Reprodução
Heleninha Roitmann por Reprodução
Heleninha Roitmann por Reprodução
Heleninha Roitmann por Reprodução
Heleninha Roitmann por Reprodução
Heleninha Roitman por Reprodução
 Heleninha por Reprodução
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo
1 de 14
Heleninha Roitman por Reprodução/TV Globo

Leia mais

Imagem - Leonardo sofre convulsão e coloca em risco transplante para salvar vida de Afonso em 'Vale Tudo'

Leonardo sofre convulsão e coloca em risco transplante para salvar vida de Afonso em 'Vale Tudo'

Imagem - 'Vale Tudo' começa mais cedo nesta quarta-feira (1º); capítulo está imperdível

'Vale Tudo' começa mais cedo nesta quarta-feira (1º); capítulo está imperdível

Imagem - Globo fez promoção milionária para quem acertasse o assassino de Odete Roitmann em 'Vale Tudo'

Globo fez promoção milionária para quem acertasse o assassino de Odete Roitmann em 'Vale Tudo'

A personagem também é conhecida pelos seus problemas relacionados ao alcoolismo, que enfrenta desde o início do folhetim, a icônica cena ao cair aos pés de Odete (Débora Bloch). No final, Valentina P. Seabra será uma peça fundamental para revelar como Heleninha afundou de vez no alcoolismo.

Valentina surge como amante de Marco Aurélio (Alexandre Nero). Inclusive, estava aos amassos com o executivo no dia do acidente que mudou a vida de Heleninha.

A atriz chega para fazer uma participação especial nos capítulos desta semana do folhetim das nove da Globo. A artista, de 37 anos, tem passagem em novelas, séries e filmes. Na Globo, ela interpretou Maria Meira em “Malhação Conectados”, em 2011. Ainda na emissora, participou da novela “Páginas da Vida”, trama do Manoel Carlos de 2006.

Leia mais

Imagem - Guia prático: 7 dicas para uma dieta vegetariana saudável e completa

Guia prático: 7 dicas para uma dieta vegetariana saudável e completa

Imagem - 3 orações para o Dia da Santa Teresinha

3 orações para o Dia da Santa Teresinha

Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

7 curiosidades interessantes sobre o hipopótamo 

Mais recentes

Imagem - Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira

Lollapalooza Brasil 2026 divulga line-up, valores e headliners do festival; confira
Imagem - Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo

Morte precoce de Fernanda Vogel em alto mar tem ligação assustadora com comercial da modelo
Imagem - Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

Leo surta em 'Dona de Mim', grita com Sofia e briga com Samuel

MAIS LIDAS

Imagem - Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança
01

Carlinhos de Jesus levanta da cadeira de rodas e surpreende em dança

Imagem - Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba
02

Justiça determina despejo de academia que tem dívida de R$ 600 mil na Pituba

Imagem - Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria
03

Erro de funcionário faz mulher ganhar R$1,6 milhão na loteria

Imagem - Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador
04

Alunos são flagrados fazendo sexo em faculdade de Salvador